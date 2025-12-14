中國女演員何晴昨（13）日在北京過世，享壽61歲。據陸媒《紅星新聞》報導，何晴的告別式將在15日舉行；她過去曾拍過中國4大名著改編成的影視作品，《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》都有她的身影，因此何晴也有古典美人的封號。此外，何晴也曾在瓊瑤劇《青青河邊草》中演出，被視為第一位成為瓊瑤女郎的中國女演員，台灣觀眾對她也不陌生。
61歲資深演員何晴去世 家屬證實死訊
何晴的死訊昨日傳出，家屬晚間才公開訃告，證實何晴在北京過世，享壽61歲。訃告中寫道，何晴的告別式將在明日上午10點於北京昌平殯儀館舉行，親友可身穿深色服裝到場悼念。
何晴是中國「古典第一美女」 演過4大名著
據《新浪娛樂》報導，何晴畢業於浙江崑劇團，1983年以電影《少林俗家弟子》正式踏入演藝圈。她也是中國唯一一位演遍4大名著改編作品的女演員，有「古典第一美女」的封號。
何晴1984年在電視劇版的《西遊記》中飾演文殊菩薩化身的憐憐、1988年在電影《紅樓夢》裡飾演秦可卿、1993年在《三國演義》電視劇中則飾演溫婉動人的小喬，1996年她又在《水滸傳》劇中演繹著名歌妓李師師，每個角色的扮相都美豔不俗。2016年由劉詩詩、霍建華主演的《女醫·明妃傳》中，何晴也出演反派角色孫太后，讓人印象深刻。
首位中國瓊瑤女郎 靠《青青河邊草》進軍台灣
另外，何晴還是首位出現在瓊瑤電視劇中的中國女演員，她在《青青河邊草》中出演女配角華又琳，甜美有氣質的外型讓她在台灣也一度走紅。此後何晴也參演了多部台灣電視劇，包含《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》、《保鏢之天之嬌女》等，都有不錯的表現。
何晴逝世粉絲鼻酸：真的是天妒紅顏
何晴去世的消息被證實後，中國粉絲也紛紛難過留言，「小喬魂去三國， 憐憐駕鶴西遊。 師師歸身水滸， 可卿夢斷紅樓」、「很美的女演員，這些作品不一定是主角，但留下的都是經典角色，願何晴安息」、「太突然了吧，一路走好」、「她真的是古典第一美女，何老師一路好走」、「真的是天妒紅顏」。
資料來源：微博
何晴逝世粉絲鼻酸：真的是天妒紅顏
