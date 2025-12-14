我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何晴最後一次公開露面是在2014年央視節目《回聲嘹亮》的《水滸傳》劇組重聚特輯。（圖／微博@萬里桐花開）

中國女演員何晴昨（13）日證實已在北京過世，享壽61歲，告別式將在15日舉行。而她在生前，不只演紅瓊瑤劇《青青河邊草》，還是唯一拍過中國4大名著改編的影視作品《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》的女演員。據悉，何晴在2015年傳出罹患腦瘤，便淡出螢光幕，最後一次公開露面是在2014年央視節目《回聲嘹亮》的《水滸傳》劇組重聚特輯。何晴過世後，陸網也開始翻她最後一次公開露面的模樣，是在2014年央視節目《回聲嘹亮》的《水滸傳》劇組重聚特輯，久違露面的她，翻唱鄧麗君唱紅的〈又見炊煙〉，溫柔嗓音直接把觀眾帶入歌曲的意境中，沒想到再一次聽到消息，會是她離世的噩耗，讓許多粉絲都淚崩直呼「80後天花板美女殞落，就此小喬又成了傳說！何老師走好！」、「我們永遠懷念她，天堂沒有病痛，願一路走好！」等。何晴的歌手好友黃綺珊曾在2015年4月，發文為何晴祈福，「為我親愛的何晴姊妹每日守望禱告，願醫治的手與信心的靈與她同在！」而同年，何晴就傳出罹患腦瘤，並接受治療。雖然在2016年，何晴一度以戲劇回歸演藝圈後，但之後再度息影，專心調理身體。電影學者余泳向陸媒表示，何晴生病後一直希望低調，想讓大家記住她美好的模樣。何晴畢業於浙江崑劇團，1983年以電影《少林俗家弟子》正式​​踏入演藝圈。她也是中國唯一演遍4大名著改編作品的女演員，1984年在電視劇版的《西遊記》中飾演文殊菩薩化身的憐憐、1988年在電影《紅樓夢》裡飾演秦可卿、1993年在《三國演義》電視劇中則飾演溫婉動人的小喬，1996年她又在《水滸傳》劇中演繹著名歌妓李師師，完美扮相，讓她有「古典第一美女」的封號。除此之外，她還是首位出現在瓊瑤電視劇中的中國女演員，何晴在《青青河邊草》中出演女配角華又琳，甜美有氣質的外型讓她在台灣也一度走紅，曾參演多部台灣電視劇，包含《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》、《保鏢之天之嬌女》等，都讓觀眾留下深刻印象。