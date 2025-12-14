近期因入冬首波大陸冷氣團影響，今（14）日起各地氣溫驟降，不少人早已穿上發熱衣、羽絨外套等衣物取暖。但提到羽絨外套哪個牌子最好，多數人都會聯想日系時尚品牌UNIQLO、GU，或是知名機能服裝品牌The North Face（簡稱北臉）。不過近日就有民眾反而推薦「Lativ」羽絨外套，單件便宜1000元初就能入手，商品水準十分高，買一件就能穿10年，許多支持者全讚「CP值超高」。
羽絨外套沒選UNIQLO、北臉！台灣這牌崛起：穿10年還是暖
有女網友近日在Threads興奮分享，表示服飾品牌「Lativ」推出的羽絨外套備受她喜愛，不僅價格不貴，穿起來還十分保暖又輕，且版型上有不斷進步，讓她大讚「Lativ這件羽絨外套好讚」。
貼文曝光後，隨即引來眾多Lativ支持者留言，「他們家的外套很好穿之前買一件穿4、5年」、「買他們家的衣服好多年了，一直都很喜歡」、「他們家外套我還穿到10年有…我都沒理由換新的」、「機能外套也不錯！防風防潑水，騎車方便」、「羽絨外套真的讚，不貴」。
Lativ羽絨外套低調爆紅！一件千元初就能入手、水準高又保暖
據了解，「Lativ」是台灣網路服飾品牌，創立於2007年，其以平價且高品質的優點為特色，在台灣本土擁有超高的知名度，雖然Lativ沒有實體店面可購買，且在有UNIQLO、GU等平價日系品牌存在的狀況下，仍在市場上打出一片天，備受台灣人喜愛。
Lativ羽絨外套價格一件都不貴，記者實際查詢Lativ官網，羽絨外套依類型分成極輕羽絨和極暖羽絨，尺寸與價格根據男、女和兒童而有所差別。以女裝來看，極輕羽絨價格較極暖羽絨便宜，極輕羽絨外套單件約略在1390元至1990元，現在剛好有活動限時特價，一件最便宜1190元就能入手。
至於極暖羽絨部分單價則稍高一點，單件定價從1690元至3990元皆有，但也因正逢冬季活動特價期間，每件幾乎都下殺100元至500元不等，一件最便宜新台幣1680元就能入手羽絨連帽外套。
Lativ不只便宜！退貨神速又方便「獲讚完全不輸NET」
單論價格來看，Lativ羽絨外套比起The North Face定價還便宜許多，與UNIQLO、GU價格則相差不多，但Lativ經常推出特價活動，有時價格來得更低，且商品便宜卻保持高度水準，在網路上幾乎都熱讚「出貨超快，各種尺寸評價參考很好用啊」、「極暖款一直都不雷，反正不適合就退貨」，認為Lativ的服飾與台灣另一個知名服飾品牌「NET」同樣屬於CP值極高品牌。
除了價格便宜以外，「Lativ」退貨方式更為方便，根據官網資訊，若有商品不合適，可以僅「單退」不合適的商品，不論是否為組合優惠，官方皆不會倒扣活動價差。退貨方式也十分簡單，只要在官網點選「申請退貨」，且選擇退貨商品和原因，就可得到退貨代碼，將商品妥善包裝完成前往超商列印退貨單，就能享一次免費退貨服務，完全不須負擔運費。
但Lativ商品是否好穿、耐用，少數人評價還是有不同看法，有部分人認為Lativ較不耐穿，也有人認為版型較差，以羽絨外套來說，容易穿得顯胖，建議民眾在挑選時記得先根據個人需求以及參考尺寸表再做選擇。
資料來源：Lativ
