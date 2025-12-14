我是廣告 請繼續往下閱讀

羽絨外套沒選UNIQLO、北臉！台灣這牌崛起：穿10年還是暖

服飾品牌「Lativ」推出的羽絨外套備受她喜愛，不僅價格不貴，穿起來還十分保暖又輕，且版型上有不斷進步

▲近日有民眾分享Lativ羽絨外套使用心得，大讚價格便宜卻超暖，而引來許多支持者留言。（圖／Lativ官網）

Lativ羽絨外套低調爆紅！一件千元初就能入手、水準高又保暖

極輕羽絨價格較極暖羽絨便宜，極輕羽絨外套單件約略在1390元至1990元，現在剛好有活動限時特價，一件最便宜1190元就能入手。

▲Lativ極輕羽絨外套單件約略在1390元至1990元，現在剛好有活動限時特價，一件最便宜1190元就能入手。（圖／Lativ官網）

單件定價從1690元至3990元皆有，但也因正逢冬季活動特價期間，每件幾乎都下殺100元至500元不等，一件最便宜新台幣1680元就能入手

▲Lativ極暖羽絨部分單價稍高一點，定價從1690元至3990元皆有，但也因正逢活動特價期間，每件幾乎都下殺100元至500元不等（圖／Lativ官網）

Lativ不只便宜！退貨神速又方便「獲讚完全不輸NET」

但Lativ經常推出特價活動，有時價格來得更低，且商品便宜卻保持高度水準，在網路上幾乎都熱讚「出貨超快，各種尺寸評價參考很好用啊」、「極暖款一直都不雷，反正不適合就退貨」

「Lativ」退貨方式更為方便，根據官網資訊，若有商品不合適，可以僅「單退」不合適的商品，不論是否為組合優惠，官方皆不會倒扣活動價差。

▲Lativ羽絨外套單價便宜，與UNIQLO、GU價格則相差不多，但經常推出特價活動，有時定價來得更便宜，加上商品維持高水準，而廣受台灣人喜愛。（圖／Lativ官網）