入冬首波「大陸冷氣團」襲台，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今（14）日各地氣溫持續下滑，今晚至明（15）日清晨，北部、宜蘭低溫12至14度，空曠地區受輻射冷卻影響，只有10至13度，體感甚至下探到6度，明天白天冷氣團減弱，氣溫回升但日夜溫差大；周三、周四（12月17日至12月18日）另一波東北季風南下，北東轉為濕涼有雨。
大陸冷氣團襲台 轉乾冷影響到周一
林孝儒指出，昨晚到今天清晨，受到大陸冷氣團影響，北部、宜蘭最低溫約12至14度，中南部、花東15至16度，氣溫明顯下滑轉冷，迎風降雨則是因為水氣減少而趨緩，本波大陸冷氣團的乾冷空氣，將會一路影響到明天清晨，各地天氣晴時多雲，但今晚至明晨，會是冷氣團最冷時段。
今晚明晨體感剩6度 周一白天逐漸回暖
林孝儒提醒，今天北部、東部高溫只有16至19度，低溫14至15度，沿海空曠、近山平地、花東縱谷有機會下探至10至13度，中南部高溫20至25度，低溫15至17度，沿海空曠、近山平地也有機會下探至12至14度；「輻射冷卻」好發區像是新竹、苗栗、連江等，明天清晨體感溫度可能下探到6度。
林孝儒說明，明天白天冷氣團減弱，各地氣溫將逐步回升，北部、東部高溫20至23度，低溫15至18度，中南部高溫25至28度，低溫16至19度，早晚偏涼，日夜溫差大。
周三還有一波東北季風 北東降雨增多
林孝儒提及，周三午後至周四將有另一波東北季風南下，北部、東部漸漸轉為「陰有短暫陣雨」天氣，白天高溫21至23度，低溫17至18度，感受偏濕涼；中南部受影響較小，普遍維持晴時多雲的穩定天氣。
林孝儒說，周五至下周末，台灣附近轉為「偏東風」環境，各地氣溫普遍還算舒適，早晚有些涼意，全台天氣也維持穩定，不過仍需觀察南方水氣北抬，導致南台灣下雨的可能。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
