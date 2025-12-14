我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋智孝將於今日播出的《Running Man》預告中，首度坦承自己曾有一段8年祕戀。 （圖／翻攝自宋智孝IG@my_songjihyo）

節目場景還原 池石鎮一問、全場震驚

▲宋智孝（左）曾跟陳柏霖（右）拍戀綜！超甜婚紗照曝光 還在棒球場熱情告白。（圖／翻攝自雜誌《時尚新娘COSMOBRIDE》）

宋智孝仍是不婚主義 選擇單身是因為討厭「刻意變熟」

韓國女星宋智孝於今（14）日播出的《Running Man》節目預告中，罕見主動談到自己的感情史，透露曾悄悄維持一段約8年的戀情，她表示這段關係與《Running Man》錄製期高度重疊，卻從未被任何成員察覺，消息提前在社群引爆關注，話題登上多地熱搜，討論集中在她如何在高密度曝光與長期拍攝下，仍能妥善守護私人生活。據節目預告與現場描述，宋智孝是在車內移動段落，回應池石鎮「最後一次戀愛是何時」的提問時，淡淡吐露「長達約8年」。成員瞬間愣住，池石鎮一度語塞，其他人也面露不可思議，雖然網傳時間落在2016至2024年，但她未在節目中明確年代，更未透露對方身分與戀情細節，製作單位以此段作為預告重點，強化正片看點。宋智孝在節目中強調「與節目期重疊」，但卻沒有確認從何開始，何時結束，回顧宋智孝過往公開情史，她唯一承認過的戀情是2011至2013年與公司代表白昌洙交往；此次「8年祕戀」爆出不僅粉絲們震驚，就連跟她一起錄製節目許久的主持人們都一樣訝異，且對象與節目CP互動（如「週一情侶Gary」）無直接關聯，就目前可核資訊，她仍選擇保留關鍵細節，避免牽連非公開人士。宋智孝過去曾在廣播節目中直言：「因為我個性害羞，無法忍受跟人熟悉起來的過程，一起吃飯、喝茶變熟的那段時間，讓我很痛苦」。宋智孝也說「現在還是一樣」，強調為了培養感情而去做的事情，都讓她覺得很勉強，「我受不了那種刻意的感覺。」還補充說最討厭肉麻的氛圍。主持人追問：「那妳也不喜歡相親吧？」宋智孝大方回：「我這輩子一次相親都沒試過。」讓全場驚訝。她笑說：「所以也覺得有點冤枉。大學時，大家不是都會去聯誼或相親嗎？我只要知道那種場合要開始，我就會逃跑，像避難一樣跑掉。」現在她身邊的人也都很理解，「大家都知道我不喜歡相親，會直接說『那就別安排給她』」。