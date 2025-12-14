我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若凱許曼能在這個冬天成功運作比薛特加盟，交易齊森姆的合理性將大幅提升。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基正站在關鍵抉擇的十字路口。在冬季會議期間，ESPN名記Jeff Passan披露，洋基正在傾聽關於明星二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易報價，消息一出立刻在紐約媒體圈與球迷間掀起熱議。對此，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）並未選擇冷處理，而是親自出面回應，間接證實球隊確實正在評估各種可能性。另外，洋基隊媒《Yanks Go Yard》稱多倫多藍鳥強打比薛特（Bo Bichette）是否加入條紋軍，也是洋基是否最終會選擇讓齊森姆離開的關鍵。根據MLB.com記者Bryan Hoch轉述，凱許曼並未否認Passan的報導內容，只表示球隊對於齊森姆的未來「保持開放態度」，並形容他是一名高於平均的球員。儘管語氣相對保守，但這番說法已足以被解讀為：洋基確實正在考慮交易齊森姆。現實層面來看，齊森姆即將在一年後成為自由球員，這是交易傳聞持續發酵的核心原因之一。2025年賽季的進攻表現，讓他的市場價值進一步拉升，也讓原本可能的提前續約變得更加昂貴。即便如此，齊森姆仍被普遍認為是大聯盟最具爆發力的二壘手之一。他的球風、個性與能量，也被認為相當適合洋基球場的鎂光燈環境。站在競爭角度，若能將他留在2026年陣容中，洋基極有可能迎來一個「合約年爆發」的高峰賽季；代價則是，若最終留不住人，可能換不到任何回報。而《Yanks Go Yard》在一篇文章中指出，是否交易齊森姆，真正的關鍵，指向另一個名字，那就是比薛特。若凱許曼能在這個冬天成功運作比薛特加盟，交易齊森姆的合理性將大幅提升。27歲的比薛特，被視為聯盟少數能以打擊火力、年齡曲線與市場吸引力，讓球迷接受「送走當家球星」的選項。數據顯示，比薛特在27歲以前的進攻產出（wRC+ 122），與保羅·莫里特（Paul Molitor）、克爾比·帕基特（Kirby Puckett）、崔亞·特納（Trea Turner）等名將齊名，打擊價值早已獲得驗證。至於防守面，球團內部也仍相信他能在生涯黃金期內站穩游擊位置。如果這是20年前的洋基，劇本或許會完全不同——直接續約齊森姆，同時簽下比薛特，讓內野自行消化守位問題。但現實是，這已不是那個財務與決策風格截然不同的年代。對球迷而言，真正的期待只有一個方向：如果齊森姆最終真的被交易，那麼原因只能是比薛特即將穿上條紋球衣。在續留即戰力、換取長期核心、或承擔合約年風險之間，洋基管理層已無法再迴避選擇。這一次，凱許曼所做的決定，將深刻影響球隊未來數年的走向。