入冬最強冷氣團殺到，低溫破10度必備熱咖啡！7-11表示，精品香椰厚拿鐵第2杯10元，相當於5.5折逼近半價，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券。星巴克買一送一除了uniopen卡友獨享，foodomo、星送禮也有5折好康。美廉社拿鐵100杯2400元，平均單杯24元，4折比買一送一更便宜，自備杯再扣5元最低19元開喝。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（12月14日至12月20日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月12日至12月14日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯冰文旦肉肉美式／青茶2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜12月13日至12月20日
◾大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾買12送6，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯拿鐵／美式買12送6，6.7折（原價70元、特價47元）
◾風味指定飲品冰飲買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）
（皇家伯爵紅茶拿鐵／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪其朵／濃抹茶／濃焙茶／好時可可）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買12送6，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵買12送6，6.7折（原價90元、特價60元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買12送6，6.7折（原價100元、特價67元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡美廉社
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全家便利商店
📍門市｜12月10日至12月14日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯金門高粱酒香凍檸美式2杯89元，5.6折（原價80元、特價45元）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享，周一（12月15日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。周三至周五（12月17日至19日）於外送平台foodomo購買，特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤買1送1。
此外，慶祝星送禮2周年，12月8日至12月14日期間會員使用星送禮，贈送指定品項雙杯組，其中一杯星巴克招待，2杯限一次領取。
星送禮買一送一指定組合：
◾大杯那堤雙杯組
◾大杯美式咖啡雙杯組
◾大杯焦糖瑪奇朵雙杯組
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月17日
◾福樂巧克力牛奶275ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾福樂蘋果牛奶275ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡85度C
暖身新品報到！85度C今年新推出「薑汁可可」，另外還有黑糖薑茶、黑糖薑汁奶茶、黑糖桂圓紅棗茶、黑糖桂圓紅棗奶茶4款商品回歸。周三12月17日「黑糖珍珠日」，當天黑糖珍珠系列第2杯半價；周五12月19日咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
🟡路易莎咖啡
路易莎近期推出2款新品，大杯蕎麥茶45元、大杯蕎麥鮮奶茶65元。12月31日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
