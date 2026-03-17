中央氣象署表示，周二、周三（3月17日至3月18日）各地晴到多雲，不過日夜溫差達15度。周四（3月19日）鋒面接近北部海面，北部、東半部降雨機率增加；周五至周日（3月20日至3月22日）鋒面影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，周六（3月21日）東北季風南下，北台灣氣溫略降。
今天天氣：早晚溫差大 全台晴到多雲
3月17日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲，風和日麗，僅迎風面花東、恆春半島有零星短暫陣雨；氣溫方面，清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍較涼，預測低溫在中部以北及東北部14至17度，南部、花東18至19度，白天氣溫上升，東半部高溫23至25度，西半部27至29度，西半部日夜溫差大。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、中部、竹苗、雲嘉、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，1環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨臺南以北地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：好天氣再一天 早晚仍偏涼
3月18日明天的天氣，氣象署說明，中部以北、宜蘭低溫14至17度，南部、花東18至19度，台灣各地高溫25至29度；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。
一周天氣：周五鋒面抵達 周六東北季風南下
氣象署提醒，周四有一波鋒面來到台灣北部海面，大台北、東半部、恆春會開始出現有局部短暫雨，午後山區也有零星短暫雨，其它地區天氣以多雲到晴為主；台灣各地低溫16至20度，白天高溫在北部、東半部24至26度，中南部28至29度。
周五鋒面正式影響台灣，預估一直到周日，桃園以北、東半部整天都有不定時局部短暫雨，但鋒面結構並不完整，雨勢不會嚴重影響外出，仍適合掃墓、出遊；下周一迎風面基隆北海岸、東半部持續有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
3月17日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為晴到多雲，風和日麗，僅迎風面花東、恆春半島有零星短暫陣雨；氣溫方面，清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍較涼，預測低溫在中部以北及東北部14至17度，南部、花東18至19度，白天氣溫上升，東半部高溫23至25度，西半部27至29度，西半部日夜溫差大。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、中部、竹苗、雲嘉、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，1環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨臺南以北地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：好天氣再一天 早晚仍偏涼
3月18日明天的天氣，氣象署說明，中部以北、宜蘭低溫14至17度，南部、花東18至19度，台灣各地高溫25至29度；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。
氣象署提醒，周四有一波鋒面來到台灣北部海面，大台北、東半部、恆春會開始出現有局部短暫雨，午後山區也有零星短暫雨，其它地區天氣以多雲到晴為主；台灣各地低溫16至20度，白天高溫在北部、東半部24至26度，中南部28至29度。
周五鋒面正式影響台灣，預估一直到周日，桃園以北、東半部整天都有不定時局部短暫雨，但鋒面結構並不完整，雨勢不會嚴重影響外出，仍適合掃墓、出遊；下周一迎風面基隆北海岸、東半部持續有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴。