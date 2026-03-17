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▲如果勇士不留霍福德（Al Horford），他們可能會想留下「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）（右）。（圖／美聯社／達志影像）

▲波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季數據暴漲，但也暴露出進攻上限偏低的問題，若屆時身價飆漲，勇士可能不會留下。（圖／美聯社／達志影像）

▲桑托斯（Gui Santos）（右）、梅爾頓（De’Anthony Melton）（中）本季證明他們是勇士「柯瑞時代」下不可或缺的主力球員。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隨著傷兵狀況頻傳，展望來季已成重點，制服組一大課題在於休賽季續約問題，《舊金山標準報》專欄作家提姆川上（Tim Kawakami）發布長文，分析勇士今夏操盤問題，點名桑托斯（Gui Santos）、梅爾頓（De’Anthony Melton）與穆迪（Moses Moody）本季已證明是「柯瑞（Stephen Curry）時代」下的主力球員，並稱為「黃金鐵三角」，就算要加價也有留下必要，至於主力後場波傑姆斯基（Brandin Podziemski），可能因為要價太高離隊。柯瑞持續因跑者膝缺陣，雖影響勇士戰績跌至32勝34敗，以及持續下滑的附加賽排名，但背後也有實際意義：就是科爾（Steve Kerr）擁有大量時間，觀察這一批年輕且缺乏經驗的球員，誰值得留下、誰又可以被割捨。提姆川上認為，若是要頒發一個柯瑞缺陣下的MVP，非桑托斯莫屬。他從一位毫無特色的側翼，成長為現在不論柯瑞在不在，都會是柯爾體系下理想的輪替球員。桑托斯1月場均僅4.7次出手、貢獻6.6分的他，本月場均出手提升到14次，得分也暴漲至15分，上個月勇士提前與他簽下3年1500萬美元續約，如今看來是神來之筆。再來是防守型後衛梅爾頓，他本季在巴特勒（Jimmy Butler）與柯瑞健康時一起上場，正負值是全隊最佳的+195，如今他的身價也正在飆升，勇士可能得動用中產特例才能留住他，但整體而言仍相當值得。至於穆迪，勇士體系就是缺乏能投外線、拉開空間的側翼，最好具備一定程度防守，穆迪就是合適人選，尤其他本季三分命中率來到生涯新高的40.2%，未來合約還有2年，符合球隊近期的薪資結構。除此之外，提姆川上也特別提到波傑姆斯基，並認為他的價值很特殊，他在柯瑞缺陣時承擔主要進攻責任，雖然勇氣可嘉，但也暴露出起伏不定的表現，說明其進攻上限充其量就是球隊三當家的水準。「他不具備頂級控衛的組織能力，更適合當二號位。」提姆川上直言，關於波傑姆斯基的續約談判會很有趣。「他合理的身價，可能會介於穆迪與普爾（Jordan Poole）那份大約之間，但勇士真的有空間留下他嗎？」中鋒方面，如果勇士不留霍福德（Al Horford），他們會想留下「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），合約可能落在2年4200萬美元左右。至於波斯特（Quinten Post），這位年輕中鋒有三分射程且正負值不錯，但目前陷入嚴重投籃低潮，3月三分命中率僅 27.3%，他保底是稱職的輪替中鋒，但他今年夏天將成為受限制自由球員，勇士有時間持續觀望他的成長。