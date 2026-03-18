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洛杉磯湖人昨戰100：92擊敗休士頓火箭，詹姆斯（LeBron James）與「KD」杜蘭特（Kevin Durant）2大巨星在場上惺惺相惜，甚至穿著同一雙鞋亮相。賽後KD被問到詹姆斯與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）比較時，點出2人最大差異在於「職業生涯長度」，「喬丹曾因為厭倦比賽而離開，詹姆斯則選擇留下，他們做出不同選擇，一切只是不同時代的結果罷了。」詹姆斯職業生涯長達23個球季，拿下4座總冠軍，出場時間60604分鐘史上最多、攻下43180分則為歷史得分王，如今41歲仍在場上奮鬥，關於「他跟喬丹誰比較偉大？」的話題，始終受到球迷熱議，KD昨戰賽後被問到兩人比較時，也侃侃而談個人看法。「喬丹曾經選擇離開賽場。他有過那些時刻，就像是：『我厭倦比賽，我想暫時離開，重新調整之後再回來。』，而他也確實這麼做了。」喬丹生涯歷經兩度退役，並曾兩度率領公牛建立3連霸王朝，成為NBA在90年代成功推向國際、受到世界歡迎的靈魂人物。「至於詹姆斯，他一路打到現在。我相信他肯定也有過厭倦比賽、不想打球的時候，也會被那些圍繞著籃球、卻無關比賽的鳥事而感到厭倦。」KD分析道，「一切只是時代不同罷了，他（詹姆斯）所處的環境，可能比喬丹當時有更多的保障。」KD隨後也聊到關於他本季有望打破喬丹得分紀錄，他生涯累積32224分，距離喬丹的32292分僅有68分差距，KD認為，他能夠接近喬丹，只在於喬丹生涯曾經2度退役罷了，「所以說，這是不同的時代，每個人都會選擇屬於自己的道路。」