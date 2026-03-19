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金州勇士本季在柯瑞（Stephen Curry）受傷後，勝率跌破5成，從今（19）日客場交手塞爾提克開始，得上演「五成勝率保衛戰」，根據《Basketball Reference》數據統計，勇士如今尚有37.9%機率晉級季後賽，若例行賽最後14場至少確保7勝，仍有望以40勝42敗、西區第9成績進入附加賽，首輪將交手拓荒者。勇士本季以4勝1敗開局，勝率一直維持在5成以上，就算巴特勒重傷報銷，也靠柯瑞苦撐戰績，直到2月3日，柯瑞正式因「髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑者膝）」開始缺賽後，勇士就此勝少敗多，3月初歷經一波5連敗後，戰績正式跌破5成勝率，排名也從原本的西區第6，一路滑落到第9。勇士目前戰績33勝35敗，客場6連戰地獄賽程還剩4場，結束後就可以回到主場迎戰弱旅籃網與巫師，這2場勇士務必得搶下，因為接著他們又得先後面對西區前段的金塊、馬刺。《Basketball Reference》最新統計結果，仍將勇士排在西區第9，前提是剩餘14場中得確保拿到7勝，才有辦法以40勝42敗進入附加賽首輪，因此最後14場等同開啟「五成勝率保衛戰」。若勇士最終如願以西區第9進入附加賽，將先與拓荒者進行加賽，再與太陽、快艇敗方角逐最後一席第8種子席位，屆時若迎來柯瑞回歸，勇士確實有望上演「1穿2大驚奇」。