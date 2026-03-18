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▲勇士一哥柯瑞曾擔任短片《籃球女王（Queen of Basketball）》執行製作人，該短片獲得奧斯卡獎，柯瑞因而成少數獲得奧斯卡獎的NBA從業人員。（圖／美聯社／達志影像）

3月16日，金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）擔任執行製作人的短片《空蕩的房間（All the Empty Rooms）》獲得奧斯卡最佳紀錄短片獎，科爾也成為史上第4位獲得奧斯卡獎的NBA從業人士，過去3位都是球員，分別是2018年的科比．布萊恩（Kobe Bryant）、2022年的柯瑞（Stephen Curry）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）。《空蕩的房間》是一部35分鐘的紀錄短片，記錄下關於美國校園槍擊案背後的點滴，利用那些遭遇美國校園槍擊案的兒童家庭，所保留受害兒童的臥室來當主題，以寫實畫面傳遞槍支暴力對美國普通家庭造成的巨大傷害。實際上，科爾也是校園槍擊案受害家屬之一。他的父親馬柯姆（Malcolm Kerr）是一位黎巴嫩裔美國大學教授，為全美研究中東文化最知名的人物之一，在1984年擔任貝魯特美國大學校長期間，正值黎巴嫩內戰，馬柯姆於辦公室外的走廊遭到槍襲身亡，那年科爾年僅18歲。《空蕩的房間》拍攝過程中，團隊主動詢問科爾是否願意擔任執行製作人，為紀錄片署名和宣傳，科爾短暫確認劇本後果斷同意，隨後表示，「根本不用考慮，我本來就很關注相關議題，看完影片後，我也被影片中想呈現的事物深深打動，對我來說，這是很簡單的決定。」至於首位獲得奧斯卡獎的NBA從業人士是科比，他在2018年第90屆奧斯卡頒獎典禮上，以自己擔任編劇、旁白的動畫短片《親愛的籃球（Dear Basketball）》，獲得當年最佳動畫短片獎，他也成為史上第一位獲得奧斯卡獎的職業運動員。至於第2、3位則是柯瑞與歐尼爾，2人曾擔任短片《籃球女王（Queen of Basketball）》執行製作人，主要是提供籃球相關知識與動作指導，結果該部短片獲得最佳紀錄短片獎，柯瑞、歐尼爾也獲得此殊榮。