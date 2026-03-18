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NBA一代傳奇巨星柯瑞（Stephen Curry）用三分球譜寫個人傳奇，更與金州勇士建立王朝，開啟NBA聯盟大三分時代，但當年選秀會他實際上被嚴重低估，普遍認為他太過瘦弱，與柯瑞一家關係甚篤的紐澳良黃蜂球評柯林斯（Eric Collins），近日就爆料2009年柯瑞打算選秀時的往事，柯瑞雖然從小就展現菁英級投射技術，但僅6呎2吋、體重160磅體重被認為太過瘦弱，大學時仍就讀非傳統籃球名校的學術型大學戴維森學院（Davidson College），大一就投進113顆三分，打破NCAA新秀三分紀錄，大三更用投射率隊殺入瘋三，場均得分達到28.6分，就此一舉成名。儘管柯瑞當年是NCAA最佳射手，但投身選秀時，仍不少人認為他就是一位純射手，其職業前景不被看好。黃蜂球評柯林斯是柯瑞父親戴爾的轉播搭檔，近日他在《Run It Back》節目上聊到柯瑞，就透露當年往事，「戴爾當時也認為，柯瑞的投籃或許可以讓他在NBA生存，但對於他的身材也感到擔憂，認為他的發展上限可能只是停留在大學籃球層級，並沒猜想到，他可以在NBA打出如今的成就。」柯瑞最後於2009年參與NBA選秀會，以該屆最佳射手身分，被勇士球團以首輪第7順位選進，當時普遍認為勇士冒著太高風險，並不是聰明的選擇，在勇士之前的5支球隊全部錯過柯瑞，手持5、6順位的灰狼，甚至連續2次錯過柯瑞，選進的盧比歐（Ricky Rubio）、弗林（Jonny Flynn）生涯從未入選過明星賽。而最終，柯瑞與勇士互相成就傳奇生涯，柯瑞成為12屆全明星、2座年度MVP，還以史上最偉大射手身分幫助勇士奪下4座NBA總冠軍，生涯17季以42.2%命中率投進4233顆三分，早已預約名人堂。