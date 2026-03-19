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洛杉磯湖人今（19）日124：116擊敗休士頓火箭，豪取7連勝，41歲頭號球星詹姆斯（LeBron James）再度貢獻30分、5籃板、2助攻、1抄截與1火鍋，攻下40分的唐西奇（Luka Doncic）賽後也直言「最大功臣就是詹姆斯」，湖人名宿渥錫（James Worthy）談到詹姆斯時，也提到他最大價值在於成功轉型，不僅延長生涯，也更適合湖人隊以唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）為主的陣容。「歷史上沒有任何一個超級球星，能做到像詹姆斯這樣的轉型。」渥錫甚至以「籃球之神」喬丹來比喻，「像他這樣出色的球員，轉型成無球為主的打法，當年喬丹在華盛頓巫師也沒這樣做。」本季詹姆斯歷經開季臀傷，例行賽前14場都缺陣，回歸後上場時間33.3分鐘為生涯最少，數據因而受到影響，21.2分、5.7籃板與6.9助攻都為近年來最低，但在大量失去球權後，詹姆斯轉而成為無球接應與第二持球點為主，當他跟其他兩位持球者一起上場時，幾乎都是由唐西奇、里夫斯發動。詹姆斯這麼做，除了配合湖人陣容打法以外，更讓自己在場上可以節省更多體能消耗，今日與他對位的「KD」杜蘭特（Kevin Durant）就認為，詹姆斯還可以再打4到5年也不是問題，「我不確定他想不想打那麼久，但他的身體天賦，就是為這種生涯長度而生的。」