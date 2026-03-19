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洛杉磯湖人今（19）日124：116力退休士頓火箭，於2天內再度擊敗排名相近的對手，近期面臨「地獄賽程」居然拿下7連勝，戰績來到44勝25敗，且由於湖人本季對戰金塊、火箭、灰狼皆取得優勢，只要能穩住戰績，最終戰績相同情況下，也能靠著對戰優勢坐穩西區老三席位。暫居西區第3的湖人，本場靠著唐西奇（Luka Doncic）40分、9籃板與10助攻超級準大三元，搭配詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）穩定發揮，於2天內再度擊敗緊追在後的火箭，兩隊勝差拉開至2.5場，與第4的灰狼則為1.5場勝差。臨近季後賽到來，湖人過去11場豪取10勝，近期則是一波7連勝，期間5場是對戰尼克、灰狼、金塊與火箭，尤其對戰灰狼、金塊與火箭皆贏球相當關鍵，讓湖人本季面對3支排名相近勁旅，皆取得對戰優勢，屆時若戰績相同，湖人也能靠著對戰優勢，以最高排名進入季後賽。湖人結束地獄賽程後，後續雖還有4場客場之旅，但對手是魔術、熱火、溜馬等排名靠後球隊，剩餘13場中，還可以在家迎戰已經徹底擺爛的籃網、巫師與爵士等隊，有極高機率拿下50勝以上。