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詹姆斯（LeBron James）真的41歲？洛杉磯湖人今（19）日124：116打敗火箭，穩坐西區第三，詹姆斯全場30分、5籃板、2助攻、1抄截與1火鍋，還在上半場上演氣勢磅礡的罰球線一步起飛，用單手完成招牌「帝王爆扣」，讓全場球迷看傻眼，連坐在板凳席的大兒子布朗尼（Bronny James）也嚇到跳起來。詹姆斯本場攻守俱佳，首節一次成功抄截後，快速衝向前場，上演單手飛扣，後方的火箭球星申京（Alperen Sengun）完全追不上，第二次則與史馬特（Marcus Smart）合作空中接力，在空中同樣用單手掌握球，然後用力塞進籃框。第三次則是在第二節剩下8分56秒時，詹姆斯同樣在快攻情況下持球切入，面對火箭後衛謝潑德（Reed Sheppard）伸手抄截，詹姆斯索性罰球線前一步收球，接著單手起飛，在空中滑翔一段距離後，完成招牌「帝王爆扣」，畫面隨即拍到現場球迷看傻眼表情，場邊的布朗尼也嚇到跳起來。詹姆斯本季轉任更多無球接應點，作為歷史級的持球大核，詹姆斯仍能在生涯末期改變打法，連湖人名宿渥錫（James Worthy）也大讚他辦到連喬丹都做不到的事。但在某些時刻，詹姆斯仍用那些熟悉的動作，讓球迷記得，他依舊是那個翱翔在空中的「籃球皇帝」。