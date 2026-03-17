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馬英九文教基金會昨（16）日發布聲明指出，聘請台北市立大學教授戴遐齡接任執行長，大動作切割原執行長蕭旭岑與前員工王光慈，稱2人已於2月底離職，並強調未來兩人的言行，均不代表基金會及馬英九本人立場。對此，民進黨立委吳思瑤今（17）日表示，蕭旭岑犯了外交大忌，「馬英九也不買單。趨吉避凶，閃為上策。」吳思瑤今日在臉書發文表示，馬英九基金會發布「蕭旭岑未來言行不代表馬英九」，說「切割」是好聽，感覺甚至是將蕭旭岑「逐出派門」，這封絲毫不留情面對外聲明刻意點出「蕭旭岑今年二月底已辦妥離職」，來回顧二月發生了什麼事？吳思瑤指出，蕭旭岑接任鄭麗文指定副主席，二月率國民黨赴中參加「國共論壇」後，就愈來愈走鐘，親中言行大膽毫不避諱，赴中接旨的蕭旭岑為了擋軍購，被視為馬英九分身的他，也在二月公然批評「谷立言只比科長大一點」，還指呼籲支持軍購的美國參議員是「想要賺一點油水的親戚」。吳思瑤直言，這種犯外交大忌、又極度無知的言行，主子當然面子也掛不住，「但更嚴重的，蕭旭岑從馬英九代名詞成為鄭麗文同路人，與中國進行的魔鬼交易，到底要台灣付出什麼代價？」吳思瑤質疑，尤其上半年就要上路的鄭習會，蕭旭岑就是居間安排者，究竟有什麼不可告人的秘密？馬英九究竟發現了什麼？覺察了什麼？發現苗頭不對，馬上要他走人？吳思瑤表示，鄭麗文說的鄭習會一定是利多，還沒上路，馬英九就大動作切割蕭旭岑，這對國民黨實在不是什麼好兆頭，「總歸一句話，鄭麗文路線，馬英九也不買單。趨吉避凶，閃為上策。」