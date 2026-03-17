LINE 在今（17）日媒體活動中提到「LINE Premium」台灣很快就要來了，LINE台灣入口與內容事業群執行總經理張景雯透露，目前都已經準備就緒，就等App在系統方通過即可，官方表示「希望越快越好，有可能這幾天就推出。」會員制於宣告LINE使用者付費的時代來臨，想要完整的LINE功能就必需每月支付165元的會員費，官方也強調免費版的功能不會再限縮。
通訊軟體龍頭LINE正式邁向會員制，台灣用戶的使用習慣恐迎來重大改變，LINE台灣入口與內容事業群執行總經理張景雯於證實，全新付費會員計畫「LINE Premium」的準備工作已大致完成，等蘋果iOS的App審核通過即可上線，目前尚未提供確切的日期，她透露「很快就來」。台灣將成為繼日本與泰國之後，全球第三個導入此訂閱制的市場，月費為165元，將提供首月免費試用。
砍記事本傳影片為收費鋪路？官方否認
日前官方公告，2026年4月27日起，一般聊天室的「記事本」將全面停止新增影片上傳功能，既有影片也無法再編輯。由於許多台灣人習慣將記事本當作免費、無過期限制的雲端備份空間，此舉引發大批用戶哀號，並質疑官方是為了強迫推銷具備「100GB雲端備份」與「相簿存影片」功能的「LINE Premium」鋪路。對此，張景雯表示否認，她提到影片佔據的容量相當龐大，使得儲存空間的成本增加，這是不得不做的選擇。未來還是可以透過會員來上傳影片、或是「創立一人LINE社群」來解套。
LINE Premium會員5項通訊軟體進階功能
自選個人檔案：除了原本的個人檔案，可額外建立兩組個人檔案，針對工作、家庭、社交等不同需求，使用不同的大頭照與暱稱，並選擇向哪些好友來顯示特定個人檔案。
相簿功能升級：可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放 100 支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。
進階備份：不只文字，聊天室中傳送的照片、影片、語音、檔案等所有內容，都能自動備份至LINE雲端，不怕過期無法存取。備份容量上限為100GB，換機時即使是換到不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能輕鬆匯入備份，不再擔心資料遺失。
應用程式圖示：將會有各種繽紛的特別設計款式，與不定時推出與特定IP合作的期間限定版本，讓每次點開LINE時帶來更多樂趣。
應用程式字型：除現行的預設字型與芫荽體外，預計提供更多樣的字型選擇，瀏覽訊息與各種內容時更賞心悅目，帶來不一樣的全新感受。
LINE Premium會員4項LINE家族服務的會員專屬權益
LINE購物：每月提供LINE POINTS點數紅包50點，單筆消費滿599元可綁定使用。新客再加贈168點，單筆消費滿599元可綁定使用。
LINE旅遊：每月提供LINE POINTS點數紅包100點，單筆消費滿5,000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10,000元可綁定使用。
LINE禮物：每月提供特定賣場優惠券共計250元，單筆消費滿千元可使用。新客再加贈優惠券50元。
LINE MUSIC：每月自選3首音樂（價值30元），可設定於LINE的鈴聲，答鈴，或背景音樂。
資料來源：LINE
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砍記事本傳影片為收費鋪路？官方否認
日前官方公告，2026年4月27日起，一般聊天室的「記事本」將全面停止新增影片上傳功能，既有影片也無法再編輯。由於許多台灣人習慣將記事本當作免費、無過期限制的雲端備份空間，此舉引發大批用戶哀號，並質疑官方是為了強迫推銷具備「100GB雲端備份」與「相簿存影片」功能的「LINE Premium」鋪路。對此，張景雯表示否認，她提到影片佔據的容量相當龐大，使得儲存空間的成本增加，這是不得不做的選擇。未來還是可以透過會員來上傳影片、或是「創立一人LINE社群」來解套。
自選個人檔案：除了原本的個人檔案，可額外建立兩組個人檔案，針對工作、家庭、社交等不同需求，使用不同的大頭照與暱稱，並選擇向哪些好友來顯示特定個人檔案。
相簿功能升級：可從聊天室直接儲存影片到LINE中的相簿，也可上傳原始畫質的照片，輕鬆與群組成員共享珍貴回憶。LINE Premium會員可於LINE相簿存放 100 支影片，每支影片長度上限5分鐘或200MB，照片與影片合計共可存放1000個檔案。
進階備份：不只文字，聊天室中傳送的照片、影片、語音、檔案等所有內容，都能自動備份至LINE雲端，不怕過期無法存取。備份容量上限為100GB，換機時即使是換到不同系統（iOS、Android）的手機裝置，也能輕鬆匯入備份，不再擔心資料遺失。
應用程式圖示：將會有各種繽紛的特別設計款式，與不定時推出與特定IP合作的期間限定版本，讓每次點開LINE時帶來更多樂趣。
應用程式字型：除現行的預設字型與芫荽體外，預計提供更多樣的字型選擇，瀏覽訊息與各種內容時更賞心悅目，帶來不一樣的全新感受。
LINE購物：每月提供LINE POINTS點數紅包50點，單筆消費滿599元可綁定使用。新客再加贈168點，單筆消費滿599元可綁定使用。
LINE旅遊：每月提供LINE POINTS點數紅包100點，單筆消費滿5,000元可綁定使用。新客再加贈500點，單筆消費滿10,000元可綁定使用。
LINE禮物：每月提供特定賣場優惠券共計250元，單筆消費滿千元可使用。新客再加贈優惠券50元。
LINE MUSIC：每月自選3首音樂（價值30元），可設定於LINE的鈴聲，答鈴，或背景音樂。
資料來源：LINE