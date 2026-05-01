提到「黃麴毒素」，多數人只防範花生，但多位醫學專家同步示警：廚房中隱藏的「3 種調味料」與「2 樣餐具」才是真正的肝癌地雷！黃麴毒素被列為一級致癌物，毒性比氰化鉀高出 100 倍，且具備耐高溫特性，一般烹煮根本洗不掉。專家更引述慘痛病例，曾有家庭因忽視這些黑點，導致「全家罹患肝癌」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📊 黃麴毒素廚房地雷檢核表

類別 高風險品項 醫師警示與處置建議
辛香料 辣椒粉、胡椒粉、薑黃粉 避開瓦斯爐存放。有受潮跡象整瓶丟掉
木質廚具 木/竹筷、木質砧板 每 3-6 個月更換。出現黑斑不可再用。
常見食材 花生醬、玉米、堅果 勿挑掉發霉處繼續吃，必須整袋丟棄
🟡 醫師點名：這 3 種粉狀調味料「最難察覺」

林口長庚醫院胃腸肝膽科教授李柏賢醫師指出，辣椒粉、胡椒粉、薑黃粉這 3 種調味料，若保存不當，滋生毒素的風險極高，且最容易被忽略：

  • 瓦斯爐旁是禁區： 許多人習慣將調味料放在爐邊方便取用，但長期受熱、受潮會加速黴菌生長。
  • 辛香味掩蓋異味： 由於調味料本身氣味強烈，即便已經滋生毒素，嗅覺也難以察覺異常。
  • 醫提醒： 黃麴毒素具有高度熱穩定性，一般家庭的烘烤或油炸都無法破壞毒性。一旦發現瓶內粉末受潮結塊，應整瓶丟棄。
▲廚房隱形地雷！許多人習慣將辣椒粉、胡椒粉放在瓦斯爐旁方便取用，但高溫與水氣會讓粉狀調味受潮，進而滋生一級致癌物黃麴毒素。（圖／記者徐銘穗攝）
▲廚房隱形地雷！許多人習慣將辣椒粉、胡椒粉放在瓦斯爐旁方便取用，但高溫與水氣會讓粉狀調味受潮，進而滋生一級致癌物黃麴毒素。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡 數據驚人：發霉木筷比馬桶蓋「髒 7 至 8 倍」

除了吃進去的東西，天天接觸口腔的餐具也是破口。胸腔暨重症專科醫師黃軒引述台灣研究數據警示：

  • 木質／竹製筷子： 長期使用產生的細微裂縫會卡入殘渣。研究發現，帶紋路的竹筷含菌量甚至比馬桶蓋髒 7 到 8 倍。
  • 木質砧板： 切菜留下的深層刀痕極易藏污納垢。若清洗後未確實烘乾，內部可能早已發霉，進一步污染食材。
🟡 案例警示：全家罹肝癌！與「這款餐具」有關

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾分享慘痛案例，中國曾出現一家多人先後罹患肝癌，追查後發現與長期使用發霉的木筷、竹筷有關。這打破了許多民眾認為「洗一洗、燙一燙就能繼續用」的迷思。黃麴毒素毒性高出砒霜 68 倍，即便 100°C 沸水也無法完全破壞，長期攝入會持續傷害肝細胞。

🟡 專家聯手教你：3 招遠離「洗不掉」的致癌毒素

  1. 斷捨離觀念： 李柏賢與譚敦慈一致強調，黃麴毒素肉眼難辨，若發現餐具或食材有黑斑、苦味或油耗味，絕非「洗乾淨」或「高溫燙過」就能解決，請立即汰換。
  2. 更換材質： 建議改用不鏽鋼或陶瓷材質餐具，因其不易吸水發霉，相對耐刷洗且易於清潔。
  3. 徹底乾燥： 洗完餐具後應平放晾乾或烘乾。醫師黃軒提醒，避免使用容易積水的筷筒，以免底部成為黴菌滋生溫床。

相關新聞

印尼零食逾3千公斤出包！進口調製豆致癌黃麴毒素超標　邊境攔截

環境部新制出爐！這類「致癌永久毒」首納管　專家揭3大隱藏風險

50%台灣人中鏢不知！「隱形胃殺手」拖久恐致癌　醫：4類人快檢查

大便變細、沉水底正常嗎？台大醫揭「高風險」大便：大腸癌5警訊

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...