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網紅米鹿求婚成功！他昨（16）日在IG分享長篇求婚文，開頭就浪漫寫下「妳願意嫁給我嗎？」米鹿感性表示，很多人說結婚是衝動，他也自認是個很容易猶豫的人，但每一次反問自己，都更加確定要和女友Erica結婚。米鹿曾和一隻阿圓交往多年，論及婚嫁，還到韓國拍婚紗，但最後仍對未來沒有共識，分手收場。米鹿在IG寫下長文，分享和女友一起到義大利旅遊，在米蘭大教堂的前面，單膝下跪向女友求婚，「很多人說結婚是一種衝動，但對我來說不是。每次反問自己，我都會更確定地選擇妳。」米鹿感謝女友的陪伴，「儘管妳很膽小，但妳總是願意為了我變得勇敢。妳給了我很多勇氣，也給了我很多快樂。因為有妳，我第一次感受到，人會因為另一個人，而想把自己變得更好、更溫暖。」米鹿笑說，這趟去歐洲想到要求婚就一路心神不寧，「除了無數次怕上錯火車與被偷錢包偷戒指之外，我還分神在跪下前的無限個瞬間，想了很久，反反覆覆刪改著腦中與手機的備忘錄，只希望能很確定很確定，把我的心意說給妳聽。」最後米鹿暖告白，「我想牽著妳的手，好好保護妳。謝謝妳出現在我的生命裡，謝謝妳成為我的另一半。」並寫下女友的小名「小兔子」。米鹿過去曾和一隻阿圓交往多年，女方追愛到韓國，開始做YT後爆紅，一度論及婚嫁，更接了韓國婚紗的業配，不過最後因為對未來的方向不同而分開，當時米鹿經歷了一段失戀低潮，好在現在找到真愛，阿圓也和前《木曜4超玩》製作人陳百祥穩定交往中。