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空軍上尉辛柏毅於1月16日駕駛編號6700的F-16V戰機執行夜間航訓任務時失聯，至今仍下落不明。空軍持續動員搜救與打撈作業，最新進展是在昨（16）日成功尋獲失事戰機黑盒子，並已完成打撈、運返港口，後續將送往美國原廠進行資料還原與分析。另一方面，辛柏毅的妻子在社群上向老公喊話，一句「無罣礙的去追你的夢吧」，令許多網友為之鼻酸。國防部空軍司令部今（17）日針對「0106」飛安事件機體打撈作業進度展開說明，此次委託海歷公司進入訊號定位海域，歷經多日水下探勘後，確認黑盒子為該架失事F-16V所有。目前已完成打撈作業，後續將送往「洛克希德馬丁」公司進信號還原解讀。國防部長顧立雄指出，整體流程約需1個月的時間，相關結果將作為釐清事故肇因的重要依據。此外，外界也相當關心辛柏毅親屬的動態，其妻子昨日在社群平台Threads發文提到，臂章常常是識別單位、機種、訓練等的標誌性服裝飾品，但如今「辛柏毅」卻成了臂章的主角。她感謝來自嘉義聯隊同袍的心意，讓辛柏毅的犧牲變得值得紀念、變得如此榮耀。辛柏毅的妻子在回覆其他網友時，也向丈夫深情喊話：「寶貝老公，無罣礙的去追你的夢吧，爸爸媽媽我都會照顧好，想回家的時候我都在，而且還有很多想你的人也都在，別回頭的去吧，永遠愛你的辛太太。」字句間流露出堅強與不捨，令網友看了為之鼻酸。