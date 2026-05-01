歌壇資深唱將張宇迎來59歲生日，妻子十一郎在社群透露，張宇消失8年期間，除了照料癌後父親、送別父親，長達20年期間承受「僵直性聲音痙攣」之苦。對熱愛唱歌的人來說，聲音無法穩定控制，無疑是巨大折磨。根據台灣喉科醫學會指出，「僵直性聲音痙攣」臨床上多可對應為痙攣性發聲障礙，也常被形容為「聲帶抽筋」或「聲帶痙攣」。

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▲內收肌痙攣性發聲障礙較常見，患者最明顯症狀是說話出現不自主間斷，也會有發聲困難、喉嚨緊繃。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）
▲內收肌痙攣性發聲障礙較常見，患者最明顯症狀是說話出現不自主間斷，也會有發聲困難、喉嚨緊繃。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）
僵直性聲音痙攣是什麼？

僵直性聲音痙攣是一種與神經肌肉控制異常相關的嗓音疾病。台灣喉科醫學會衛教資料指出，痙攣性發聲異常可分為「內收肌痙攣性發聲障礙」及「外展肌痙攣性發聲障礙」兩大類，其中內收肌痙攣性發聲障礙較常見。

僵直性聲音痙攣症狀是什麼？

高雄醫學大學附設中和紀念醫院《高醫醫訊》衛教文章指出，內收肌痙攣性發聲障礙較常見，患者最明顯症狀是說話出現不自主間斷，也會有發聲困難、喉嚨緊繃，甚至像有人掐住脖子講話，需要非常用力才能擠出聲音，也會出現像是講一句話中間突然停住、不連貫、聲音不穩。

哪些人比較容易發生？

《高醫醫訊》指出，痙攣性發聲障礙是失聲症的一種，任何人都有機會罹患；好發族群以40至50歲女性居多，約占70%。疾病成因目前仍不明，可能與神經性的音聲障礙及局部肌張力障礙共同引發。

僵直性聲音痙攣可以治療嗎？

治療方式包括語言治療、口服藥物，以及局部注射肉毒桿菌；其中肉毒桿菌聲帶注射是目前較有效的療法之一，尤其常用於內收肌痙攣性發聲障礙。

日常嗓音保健怎麼做？

陽明交通大學附設醫院復健科衛教資料提醒，保護嗓音應避免刺激性食物，例如菸酒、辣椒，以及含咖啡因飲料如咖啡、濃茶，因為可能刺激聲帶黏膜或讓胃酸逆流刺激聲帶。

什麼情況該看醫生？

若聲音沙啞、卡住、斷續、顫抖或發聲困難持續超過2至3週，尤其沒有感冒卻長期不改善，建議至耳鼻喉科或喉嗓音專門門診評估。《高醫醫訊》也提醒，痙攣性發聲障礙在嗓音異常患者中較少見，不少患者可能輾轉求醫多次後，才能獲得正確診斷。

▲若聲音沙啞、卡住、斷續、顫抖或發聲困難持續超過2至3週，尤其沒有感冒卻長期不改善，建議至耳鼻喉科或喉嗓音專門門診評估。（示意圖／Shutterstock）
▲若聲音沙啞、卡住、斷續、顫抖或發聲困難持續超過2至3週，尤其沒有感冒卻長期不改善，建議至耳鼻喉科或喉嗓音專門門診評估。（示意圖／Shutterstock）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...