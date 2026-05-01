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▲林逸欣上月18日發文曬出爸爸放在皮夾裡的珍藏，那是她20年前畫給爸爸的「平安符」，網友事後才發現發文當天是林爸爸病逝的日子。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

林逸欣發文無人察覺 事後才懂林父已離世

一句祝福成最後告別 抗癌5年陪伴到最後

藝人林逸欣昨（30）日透過臉書證實父親林春銘於上月18日因攝護腺癌辭世，享壽73歲，消息一出讓不少粉絲震驚與不捨，更令人鼻酸的是有網友回頭翻閱她在18日曬出「爸爸皮夾裡的小祕密」的社群貼文，才發現她其實早在父親離世當天就已經留下伏筆。不少網友對照林逸欣的發文時間，心疼地表示：「不敢想像當天看到這個多痛！」而那個小祕密，則是林逸欣幫爸爸手繪的平安符，沒想到一放就是20年。林逸欣於上月18日發文分享「爸爸皮夾裡的小祕密」，語氣溫馨輕鬆完全看不出異狀，直到她在4月30日正式對外證實父親過世，並公開抗癌歷程後，粉絲才驚覺原來那篇貼文的時間點，正是父親離開人世的當天，時間曝光後讓許多網友直呼心疼：「原來那天就發生了」、「當下寫下這些一定很難受」、「不敢想像當天看到這個多痛」，讓不少粉絲情緒瞬間潰堤。而林逸欣在貼文中提到的「祕密」，其實是一張陪伴父親20年的手繪平安符，林逸欣回憶自己小時候因為擔心父親搭機出差，也會替他打牌默默祈禱，於是親手畫下一張象徵「平安與順利」的卡片。沒想到這份童年心意，竟被父親長年隨身收藏，即使更換皮夾仍小心保留，邊角雖已泛舊卻從未被遺忘。林逸欣在文末寫下「旅途平安、麻將必勝」，原本大家以為只是單純祝福，如今回頭再看才發現這是她對父親最後的送行，加上她後續發文提及「在春天遠行」的字句，也讓粉絲發現真相，留言區湧入大量不捨聲音：「現在才懂那篇文的意思」、「每一句都太痛」、「完全不敢想像當時心情」，讓人動容。林逸欣也透過影片分享，父親早在5年前就被診斷為攝護腺癌末期，癌細胞擴散至骨骼，之後更轉移至肺部與肝臟，這段時間她頻繁往返台南陪伴，並在去年趕緊補辦婚禮，讓父親親自見證人生重要時刻，最終林逸欣的爸爸在家人守護下安詳離世。