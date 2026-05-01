我是廣告 請繼續往下閱讀

武財神生日是什麼？補財庫、求財最佳吉日

▲武財神（趙公明元帥）生日在每年農曆三月十五，這一天被視為重要的求財日，適合做生意、業務、保險、房仲等從業者補財庫。（圖／翻攝自北港武德宮-財神開基祖廟）

今武財神生日！出現「5徵兆」偏財強：代表要發了

一、夢到鳥與大雨

二、左眼皮上方不斷跳動

三、連續看到「4」

四、臉部有油光

五、看見很多青蛙與蟾蜍

武財神生日於今（1）日到來，今天正是「中路財神」趙公明元帥聖誕，武財神生日被視為能開啟整年財運的吉日，根據命理專家小孟老師表示，，建議可以試試手氣買個彩券，有機會中大獎。武財神（趙公明元帥）生日在每年農曆三月十五，2026對應國曆5月1日，也就今天。武財神聖誕即「中路財神」趙公明元帥的生日，這一天被視為重要的求財日，適合做生意、業務、保險、房仲等從業者補財庫、祈求財運旺盛，全台財神廟將會湧入大量信眾祝壽與求財。命理專家小孟老師表示，5月1日是武財神聖誕，如近期身邊出現「5大徵兆」，包括夢到鳥與大雨、左眼皮上方跳動、連續看到4、臉部有油光、看見很多青蛙與蟾蜍等，象徵財神正在靠近，偏財運跟著提升，千萬別錯過好運吉日。最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門、財氣旺盛，有中大樂透的機會；夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。古人認為所有相都有一陰一陽，一好人一壞人，因此當眼皮跳動時會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。4這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿之意味，因此若你某些時候看時間或數字，常看到4不要恐懼，代表你最近偏財運很強。臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，說不定會中獎。古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財，很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。