我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣汽車市場遭關稅重擊！下半年逐漸回溫「買氣衝到明年」

其中高CP值的國產車銷售市佔率更是高達50.1%之多。

▲台灣汽車市場今年4月開始受到關稅影響重擊，下半年終於逐漸回溫，買氣將延續至明年第一季。（圖／美聯社／達志影像）

預計這波成長高峰還會持續到明年第一季。

台灣最強國產車提早確定了！Toyota「3輛神車」被買爆

Toyota Corolla Cross以銷量40009輛的掛牌數奪下冠軍，也成功達到和泰年銷量4萬台的目標；第二名則是同為Toyota的「Yaris Cross」，11個月賣出1萬4228輛；第三名依舊是Toyota旗下的「Corolla Altis」，11個月銷售賣出8758輛。

▲Toyota Corolla Cross以銷量40009輛的掛牌數奪下冠軍，也成功達到和泰年銷量4萬台的目標。（圖／Toyota提供）

已經100%確定包辦今年國產車銷售前兩名

CR-V要單月賣到超過Corolla Altis一千輛實屬有難度，第三名基本上也是確定由Toyota拿下。

▲Toyota的「Yaris Cross」，11個月賣出1萬4228輛，確定成為今年國產車銷售排行第二名，成績也是相當不錯。（圖／Toyota官網）

▲Corolla Altis雖然是房車，不過10月憑藉改款成功拉抬銷量，前11月賣出8758輛。（圖/Toyota官網）

Toyota「三本柱車款」台灣人超愛！這輛最低免70萬開回家

其中冠軍的Corolla Cross最低起價80.9萬、Yaris Cross最低起價只要69.5萬起、Corolla Altis最低起價73.5萬起

▲Toyota國產汽車便宜又大碗，今年國產車市場銷售排名成績亮眼，前三名都包辦下來。（圖/Google評價）

Corolla Altis憑藉著10月的全新改版，又衝高一波房車的銷售量，顯見在台灣還是有一群車主熱衷購買房車。