2025即將過完，各大車廠已經開始陸續清算自己前11個月的銷售成績，然而在國產車市場方面，年度前三名基本上已經是確定的狀態，包括Toyota Corolla Cross、Toyota Yaris Cross以及Toyota Corolla Altis給拿下，這幾輛車CP值都非常高，最低免70萬元就能夠入手，成為今年台灣人最愛購入的國產車。
台灣汽車市場遭關稅重擊！下半年逐漸回溫「買氣衝到明年」
今年因為受到美國關稅議題影響，從4月之後讓台灣汽車市場出現觀望情緒，不過車廠也應對得當，開始祭出「加量不加價」、「高額零利率」等促銷方案，加上年末貨物稅新制加成，越接近年底汽車市場買氣就越來回溫，其中高CP值的國產車銷售市佔率更是高達50.1%之多。
根據《U-Car》報導，像是11月的掛牌數繳出3萬6485輛的成績，雖然比去年同期小跌6.9%，但是又比10月成長了5.7%，已經連續多個月成長，預計這波成長高峰還會持續到明年第一季。
台灣最強國產車提早確定了！Toyota「3輛神車」被買爆
然而根據1月至11月的銷售成績加總，Toyota Corolla Cross以銷量40009輛的掛牌數奪下冠軍，也成功達到和泰年銷量4萬台的目標；第二名則是同為Toyota的「Yaris Cross」，11個月賣出1萬4228輛；第三名依舊是Toyota旗下的「Corolla Altis」，11個月銷售賣出8758輛。
由於今年只剩下一個月的時間， Corolla Cross以及Yaris Cross銷售車數遙遙領先其他車款，已經100%確定包辦今年國產車銷售前兩名，第三名的Corolla Altis雖然差距第四名Honda CR-V的7776輛不到一千台，但依照這幾個月份看下來，CR-V要單月賣到超過Corolla Altis一千輛實屬有難度，第三名基本上也是確定由Toyota拿下。
至於第五名至第十名的車款分別為「Honda HR-V（7604輛）」、「Ford Focus（4816輛）」、「Ford Kuga（4300輛）」、「Hyundai Tucson Ｌ（4169輛）」、「Honda Fit（3775輛）」、「Nissan Kicks（3717輛）」，基本上四五名是Honda內戰CR-V跟HR-V的對決，後面排名則都還可能因為12月銷量有所變動。
Toyota「三本柱車款」台灣人超愛！這輛最低免70萬開回家
由於是國產車的緣故，Toyota這三台車的共同特性就是「便宜又大碗」，其中冠軍的Corolla Cross最低起價80.9萬、Yaris Cross最低起價只要69.5萬起、Corolla Altis最低起價73.5萬起，CP值超高也保有一定的車子品質水平，讓台灣人要買國產車就會從Toyota三本柱車款下手。
值得一提的是，三台車當中，Corolla Cross以及Yaris Cross都是休旅車型的定位，在當今休旅車熱門銷售的時代，Corolla Altis憑藉著10月的全新改版，又衝高一波房車的銷售量，顯見在台灣還是有一群車主熱衷購買房車。如果說最近你有買車計畫，在預算有限的情況下，今年度的熱門國產車款前10名或許也是你重要的參考依據囉！
資料來源：《U-Car》、Toyota官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年因為受到美國關稅議題影響，從4月之後讓台灣汽車市場出現觀望情緒，不過車廠也應對得當，開始祭出「加量不加價」、「高額零利率」等促銷方案，加上年末貨物稅新制加成，越接近年底汽車市場買氣就越來回溫，其中高CP值的國產車銷售市佔率更是高達50.1%之多。
台灣最強國產車提早確定了！Toyota「3輛神車」被買爆
然而根據1月至11月的銷售成績加總，Toyota Corolla Cross以銷量40009輛的掛牌數奪下冠軍，也成功達到和泰年銷量4萬台的目標；第二名則是同為Toyota的「Yaris Cross」，11個月賣出1萬4228輛；第三名依舊是Toyota旗下的「Corolla Altis」，11個月銷售賣出8758輛。
Toyota「三本柱車款」台灣人超愛！這輛最低免70萬開回家
由於是國產車的緣故，Toyota這三台車的共同特性就是「便宜又大碗」，其中冠軍的Corolla Cross最低起價80.9萬、Yaris Cross最低起價只要69.5萬起、Corolla Altis最低起價73.5萬起，CP值超高也保有一定的車子品質水平，讓台灣人要買國產車就會從Toyota三本柱車款下手。