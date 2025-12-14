中日關係緊張之際，中國有片商選在這時重映魏德聖執導的電影《賽德克．巴萊》，試圖搭上中國仇日情緒熱潮，卻票房慘敗。上下集昨（13）日票房各僅約人民幣65萬元（約新台幣288萬），以排片場次破萬的比例來看，上座率僅約1%；跟當日中國電影總票房相比，也僅佔比0.2%，觀眾明顯不買單，重映最終成為翻車案例。
中國重映《賽德克．巴萊》！首次放出未刪減版
《賽德克．巴萊》電影上下集於12、13日輪番在中國重映，相較於2012年中國曾上映的153分鐘刪減版內容，這次重映版本，電影多放了123分鐘的關鍵劇情，包括婦孺集體自盡、部落信仰衝突等真實場景，首次以原版分拆形式在中國播出。
加上片商以「紀念台灣光復80週年」、「血戰日寇」、「粉碎日本軍國主義圖謀」等情緒性字眼作為宣傳標語，試圖在中日關係緊張的氛圍下，激起影迷的仇日情緒，怎料票房並不理想。
《賽德克．巴萊》中國票房低迷！上座率僅約1%
據微博《電影票房》統計，昨日《賽德克．巴萊》上集票房為70萬人民幣（約新台幣310萬元），下集是首映，票房也僅62萬人民幣（約新台幣275萬元）。以排片場次破萬的比例來看，場均人次不到1人，上座率僅約1%；跟當日中國電影總票房相比，也僅佔比0.2%。
由此可知，片商重映《賽德克．巴萊》想達到的效果不如預期，過度渲染仇日仇恨，反倒引起民眾反感。不過也有網友認為，是因為《賽德克．巴萊》整體劇情太悲壯、畫面血腥，這才導致票房低迷。加上昨日院線片還包含《動物方城市2》這種適合親子同樂的電影，自然會吸走大部分觀眾。
《賽德克·巴萊》改編霧社事件 奪金馬最佳劇情長片
《賽德克·巴萊》是魏德聖執導的台灣史詩電影，改編自1930年霧社事件，描述賽德克族領袖莫那·魯道率族人反抗日本殖民統治的悲壯歷史。電影分為《太陽旗》與《彩虹橋》上下兩集，以原住民文化、信仰與尊嚴為核心，刻畫族群在壓迫下的掙扎與抉擇，被視為台灣影史代表作之一，也獲得第48屆金馬獎最佳劇情長片的肯定。
資料來源：微博
