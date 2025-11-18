我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會接受質詢，明確表態中國若對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」。（圖／美聯社／達志影像）

日本首相高市早苗「台灣有事」惹怒中國 始末一次看

▲日本男團JO1的中國見面會，因「不可抗力」因素突然取消。（圖／微博@QQ音乐）

中日關係陷入緊張疑爆「限日令」 日本男團在中活動被取消

▲▼日本歌手美依禮芽MARiA表態支持中國。（圖／微博@MARiA_GARNiDELiA）

日本歌手表態支持中國 竟是《浪姐4》美依禮芽

日本首相高市早苗日前一句「台灣有事」把中日情勢整個推上火線，不只讓2國關係瞬間轉冷，娛樂圈也立刻感受到震波！日本男團JO1在中國的活動被秒撤，日本《浪姐4》歌手美依禮芽MARiA（GARNiDELiA主唱）則突然在微博公開表態：「我永遠支持一個中國。」讓整件事從外交延燒到粉絲圈，討論度一路狂飆。日本首相高市早苗日前在國會提及「台灣問題」，使得中日局勢瞬間升溫陷入緊張，她當時表示，若台海發生衝突，將構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番發言立刻引來中國強烈不滿，從他們角度來看，這已經踩進內政紅線、是赤裸裸的挑釁，讓原本維持平衡的中日關係再度繃緊。中國外交部因此火速召見日本駐中大使並提出嚴正抗議，外交部副部長孫衛東則直言，高市早苗的答辯是在挑戰中國核心利益，要求日方立刻撤回言論，否則將自行承擔一切後果。日本這波踩到中國紅線的餘波很快蔓延到娛樂圈，原定11月28日要在廣州舉辦見面會的日本男團JO1，成為第一個被影響的對象，主辦單位突然以「不可抗力」宣布取消活動：「原定在廣州ICC環貿天地舉辦的JO1 Fan Party（廣州），受不可抗力的影響將會取消舉辦。由於活動取消，原定於11月19日的超級會員限定禮包活動也將取消。感謝各位用戶對活動的耐心與關注。」讓許多粉絲直呼錯愕。風波尚未平息，日本團體GARNiDELiA的主唱MARiA（美依禮芽）又在微博丟出震撼彈，罕見公開表態：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍惜的家人--我永遠支持一個中國。」身為日本歌手卻做出與政府立場不同的發言，瞬間引爆粉絲兩極討論。MARiA（美依禮芽）是動畫樂團GARNiDELiA的主唱，與toku（阿部尚德）組成搭檔。她同時是中國節目《乘風2023》（又譯：乘風破浪的姐姐4、簡稱：浪姐4）唯一的日本參賽者，初舞台選唱GARNiDELiA的代表作〈極樂淨土〉，以中、日文交織演出，華麗造型與強烈舞台魅力引發熱議，她不只拿下舞台第7名，更以6900萬超狂票數奪下人氣第一，足足領先謝娜5500萬票，當時被形容是「斷層式第一名」。GARNiDELiA與台灣淵源深厚，2019年、2023年、2024年都曾開唱，原本今年10月6日也要再訪台灣，不過在9月突然宣布休團，toku透過X表示：「GARNiDELiA將從2025年9月2日起無限期停止活動，謝謝大家長時間一直給我們溫暖的支持。」也讓原定的台灣演出被迫喊卡，粉絲聽到消息全都愣住。