韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup 賽事，今（14）日下午4點進入最高潮的決賽，由T1 vs. HLE這個充滿話題性的組合展開最終對決，這場比賽將成為Gumayusi復仇前東家關鍵一役，本次 KeSPA Cup賽事由Disney獨家線上轉播，《NOWNEWS今日新聞》將會整理 KeSPA Cup這場T1 vs. HLE備受關注對決的即時戰況與選手操作亮點。
📍T1選手陣容
上路Doran、打野Oner、中路Faker、下路Peyz、輔助Keria
📍HLE選手陣容
上路Zeus、打野Kanavi、中路Zeka、下路Gumayusi、輔助Delight
keSPA 盃轉播資訊
轉播平台：Disney+ (需付費)
賽後VOD：Yotube@KeSPA
KeSPA杯上演高流量對決！Gumayusi是否能讓T1後悔
韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup ，今年賽事精彩度破表，因為T1與HLE都是全一隊陣容參賽，而這兩支隊伍已經連續兩年都有成員更動，去年是上路Zeus加入韓華HLE、Doran則成為T1新上路，到了今年則輪到下路Gumayusi轉隊至HLE，T1則簽下年輕AD選手Peyz。
而進入KeSPA賽事之後，HLE與T1在12月12日勝部4強賽交鋒，最終HLE以2:1拿下比賽，讓T1掉入敗者組，這個系列賽中，HLE的Gumayusi與T1的Peyz都在比賽中分別拿到過一次五連殺，也讓全球粉絲驚呼，T1的AD真的都不是水貨！
隨後T1在昨（13）日與DK鏖戰5局，最終上演讓2追3，成功擊敗對手晉級今日決賽，再度與HLE重新對決，爭奪KeSPA杯冠軍頭銜。
T1 VS HLE賽事文字直播
第一局 HLE藍 0:1 T1紅
第一局比賽剛開始不久，Gumayusi遭前隊友Keria秀了一波，被亞歷斯塔頂進塔下送出首殺，一直到中期雙方都輪流進攻，到24分鐘時，T1以2千7百元經濟優勢稍微領先。
25分鐘T1在藍方發起進攻，犧牲Faker之後，將HLE的4個成員送回溫泉，T1順勢拿下巴龍。26分鐘，T1全員回補之後，集結發起進攻，順利在27分鐘推平主堡，拿下第一場勝利。T1的新AD Peyz使用法洛士打出21.2k全場最高傷害、Oner則使用新招杰西打野，同樣打出20.3k不俗傷害。第一場MVP則由輔助Keria拿下。
第二局 HLE藍 0:2 T1紅
第一場落敗的HLE依舊選擇在藍方，同時封鎖了巴德、妮可、波比三隻輔助，針對第一場狀況超好的Keria，而首選擇搶下AD角色尤娜拉。T1方面，則封鎖了上路藍寶、打野厄薩斯與中路塔莉亞，並搶下中野趙信、雷茲組合。隨後HLE選了打野悟空、中路「蛇女」卡莎碧雅；T1的第三選是上路賽恩。
第二階段BP，HLE持續針對下路封鎖，將AD路西恩、伊澤瑞爾放進Ban位置；T1則封鎖上路雷珂煞、輔助銳兒。隨後，T1立刻搶下AD亞菲利歐，HLE則讓宙斯使用上路「豹女」奈德麗、輔助露璐，最後T1讓小K尾選機器布里茨，比賽就此展開。
第二局比賽開始之後，首殺又出現在下路，4分鐘HLE輔助輔助露璐遭勾進塔下，被亞菲利歐拿到首殺，隨後T1 的Oner趕到支援，順勢將Gumayusi尤娜拉送回家，T1拿下2顆人頭，拿下遊戲前期優勢。
6分鐘，上路Doran賽恩又開大決跑到中路支援成功，讓Faker也拿下蛇女擊殺，T1拿到戰鬥先機，同時收下第一條小龍。不過到了遊戲時˙間7分鐘，HLE迅速進行反擊，一個配合打野的3夾2的塔殺，收下T1下路雙人組的人頭，此時經濟反超。9分鐘T1衝進HLE藍區進攻，最後又順利收下上路Zeus、下路Guma的擊殺，重新主導遊戲風向。
11分鐘T1又在上路集結，Keria機器人抓到Kanavi悟空，又讓Oner拿下人頭。12分鐘Keira將召喚師技能換成傳送，傳到下路支援Doran，又拿下Zeka蛇女的擊殺，Keria表現極度亮眼。
14分鐘雙方在上路河道爆發激烈團戰，不過HLE隊伍位置被Keria機器人分隔開來，Peyz輸出位置極佳，最終T1打出0換4的大優團戰，此時T1經濟領先已經來到5千元。
20分鐘Zeus憑藉精湛走位，拿到T1的AD賞金，不過21分鐘亞塔坎團戰，HLE4人集結卻潰不成軍，被對手打出0換3團戰，T1順勢拿下亞塔坎。
23分鐘Doran賽恩繞後開車，打出了輾壓團戰，T1就在24分35秒推平HLE主堡，拿下第二場比賽，以2:0聽牌。第二場依舊由T1輔助Keria拿下MVP。
第三局 HLE藍 1:2 T1紅
吞下二連敗的HLE依舊選擇待在藍方，持續封鎖巴德、妮可、波比三隻輔助，T1也同樣封鎖上路藍寶、打野厄薩斯，中路則改Ban犽凝。隨後HLE首選搶下被放出來的塔莉亞中路，T1則拿下AD艾希、打野潘森。HLE第二、三選擇是打野菲艾、輔助銳兒。T1第三選則是輔助睿娜妲。
第二階段T1持續封鎖下路角色，Ban掉炸彈人希格斯、好運姐；HLE則封鎖了上路卡桑蒂、中路阿卡莉。隨後T1選出了中路阿璃讓Faker使用，HLE則讓Gumayusi使用飛機庫奇、上路Zeus使用雷珂煞，T1則讓Doran尾選歐羅拉。
比賽開始之後，HLE主動進行換線，讓AD Gumayusi到上路與歐羅拉對線，避免Zeus雷珂煞前期過於難受。直到4分鐘之後，才恢復正常對線，但也因為這個換線決策，讓HLE前期吞下約5百元的經濟落後。
遊戲5分鐘，T1打野Oner到上路執行塔殺，將Zeus雷珂煞送回溫泉，Doran拿到首殺。T1隨後又拿下第一條小龍，持續擴大優勢。7分鐘HLE在上路多打少發起進攻，先拿到了Keria的擊殺，不過被後續趕到的T1成員接連及殺，最終HLE打成2換3的團戰，T1依舊掌握優勢。
9分鐘HLE成員集結，抓到了落單的Oner，最終順利拿下擊殺，Kanavi順勢收下剩下的2隻虛空幼蟲，稍微追回經濟與遊戲節奏。10分鐘T1在下路策動4夾2塔殺，但最後被HLE趕到的成員反擊，最終HLE打出2換4團戰，同時間Zeus在上路單殺Faker。此時HLE團隊完成反超。
19分鐘T1在中路展開反擊，最終打出1換1打野對換，T1依舊處於劣勢。21分鐘HLE再上路吃亞塔坎，卻被Oner重擊搶下，隨後T1打出驚人的2換4的逆轉團戰。隨後T1在23分鐘時拿下了第四條小龍，再轉往中路的過程又抓到HLE輔助銳兒，在有一顆擊殺進帳，隨後Doran又在中路偷襲Gumyusi得手，打出單殺。
28分鐘雙方再度於中路爆發激烈團戰，Zeka塔莉亞的大絕牆將T1陣容分隔開來，最終HLE打出1換3的團戰，稍微拿回領先。
33分鐘雙方再度爆發激烈團戰，Doran雖然秒殺了Gumayusi，但後方的隊友4打4打成0換3，HLE4人存活的情況下，順勢拿下巴龍與小龍，又在下半區抓到了來看小龍的T1下路雙人組，將濟濟領先擴大至1萬元，順勢收下這場比賽，HLE追回一場，將戰線延長至第四場比賽。Zeka中路Zeka使用塔莉亞打出14/1/9的超神戰績，拿下本場比賽MVP。
第四局 T1藍 2:2 HLE紅
第四場比賽，T1終於拿到本次系列賽首次藍方，第一階段封鎖了犽凝、路西恩與打野特朗德；HLE則持續封鎖Keria的巴德、妮可，但第三Ban封鎖了打野厄薩斯。
隨後T1在首選搶下了上路藍寶，HLE則拿下打野嘉文四世與AD好運姐，T1的第二、三選擇拿下輔助布朗姆與AD 伊澤瑞爾，HLE的第三選輔助納帝魯斯。
第二階段BP，HLE封鎖打野夜曲、李星；T1則Ban掉了Zeka的阿卡莉、上路卡桑蒂；HLE隨後搶下中路梅爾，T1則鎖下中路犽宿、打野賽勒斯，HLE尾選上路關。
比賽開始3分鐘，T1在下路策動3夾2塔殺，最終T1拿到首殺並打出2換3團戰，而且HLE拿到的兩顆人頭都在輔助納帝魯斯身上，T1稍微賺了一點。不過，從溫泉出門的Keria隨即趕往自家藍區幫忙防守，反倒被HLE的嘉文擊殺。
到了5分鐘，HLE將下路雙人組換到上路，而剛繳過閃現的Doran則被抓到機會，又連續兩波送出人頭。7分鐘輪到T1反擊，先是在上路河道抓到烙單的Kanavi嘉文，隨後Oner又在下路衝進內塔擊殺Zeus。
8分鐘雙方又在上路河道爆發激烈團戰，最終T1因為太過深入，最終只打出4換3團戰，而成為小虧的一方。10分鐘HLE在下路夾殺Peyz，Faker與Kreia趕到卻救不了學弟，直到Oner趕到後才勉強收下一些殘血對手，這波hle打出2換4，Zeka梅爾拿下四連殺。
12分鐘小龍團戰，雖然T1順利拿下小龍，但是被打出0換3團戰，同時間，上路Doran被Zeus單殺。不過T1反擊迅速，13分鐘Oner又抓到Gumayusi烙單，Keria與Faker在中路完美配合擊殺有賞金的梅爾，稍微扳回局勢。
15分鐘T1拿下諭示者，而趕來的HLE則打出3換4團戰。17分鐘雙方針對第三條小龍爆發團戰，T1順利搶下來，拿到聽牌龍，還順利全員逃脫。18分鐘Faker犽宿在中路秀了起來，Q3龍捲風捲到了AD Guma，打出1換4團戰。
21分鐘雙方在下路爆發激烈團戰，不過HLE掌握了人員集結先到的優勢，最終打出0換3團戰。未到戰場的Doran只能趁機拆除上塔稍微位隊伍換一點錢。23分鐘雙方對第四條龍展開爭奪，不過T1陣型遭切開，最後被打出1換4團戰，龍也被HLE拿下，中斷了龍魂節奏。
25分鐘HLE拿下巴龍，27分鐘HLE在推下塔的過程中，被T1逮到機會，打出2換5的大團戰，T1把對手巴龍Buff通通打掉。隨後在28分鐘針對小龍展開團戰，Zeus走傳送門卻太過深入而送了人頭，讓T1順利拿下海克斯電龍魂。
32分鐘雙方在中路爆發團戰，T1的Faker雖然抓到了梅爾，但是後續團戰卻被Guma好運姐完美大絕阻礙進場，最終HLE打出1換5團戰，在32分鐘收下這場比賽，將系列賽追成2:2平手，將戰局逼入關鍵第5局。本場比賽Gumayusi打出4萬5全場最高傷害，MVP也由他拿下。
我是廣告 請繼續往下閱讀
上路Doran、打野Oner、中路Faker、下路Peyz、輔助Keria
📍HLE選手陣容
上路Zeus、打野Kanavi、中路Zeka、下路Gumayusi、輔助Delight
轉播平台：Disney+ (需付費)
賽後VOD：Yotube@KeSPA
KeSPA杯上演高流量對決！Gumayusi是否能讓T1後悔
韓國電子競技協會（KeSPA）舉辦的 KeSPA Cup ，今年賽事精彩度破表，因為T1與HLE都是全一隊陣容參賽，而這兩支隊伍已經連續兩年都有成員更動，去年是上路Zeus加入韓華HLE、Doran則成為T1新上路，到了今年則輪到下路Gumayusi轉隊至HLE，T1則簽下年輕AD選手Peyz。
而進入KeSPA賽事之後，HLE與T1在12月12日勝部4強賽交鋒，最終HLE以2:1拿下比賽，讓T1掉入敗者組，這個系列賽中，HLE的Gumayusi與T1的Peyz都在比賽中分別拿到過一次五連殺，也讓全球粉絲驚呼，T1的AD真的都不是水貨！
T1 VS HLE賽事文字直播
第一局 HLE藍 0:1 T1紅
第一局比賽剛開始不久，Gumayusi遭前隊友Keria秀了一波，被亞歷斯塔頂進塔下送出首殺，一直到中期雙方都輪流進攻，到24分鐘時，T1以2千7百元經濟優勢稍微領先。
25分鐘T1在藍方發起進攻，犧牲Faker之後，將HLE的4個成員送回溫泉，T1順勢拿下巴龍。26分鐘，T1全員回補之後，集結發起進攻，順利在27分鐘推平主堡，拿下第一場勝利。T1的新AD Peyz使用法洛士打出21.2k全場最高傷害、Oner則使用新招杰西打野，同樣打出20.3k不俗傷害。第一場MVP則由輔助Keria拿下。
第二局 HLE藍 0:2 T1紅
第一場落敗的HLE依舊選擇在藍方，同時封鎖了巴德、妮可、波比三隻輔助，針對第一場狀況超好的Keria，而首選擇搶下AD角色尤娜拉。T1方面，則封鎖了上路藍寶、打野厄薩斯與中路塔莉亞，並搶下中野趙信、雷茲組合。隨後HLE選了打野悟空、中路「蛇女」卡莎碧雅；T1的第三選是上路賽恩。
第二階段BP，HLE持續針對下路封鎖，將AD路西恩、伊澤瑞爾放進Ban位置；T1則封鎖上路雷珂煞、輔助銳兒。隨後，T1立刻搶下AD亞菲利歐，HLE則讓宙斯使用上路「豹女」奈德麗、輔助露璐，最後T1讓小K尾選機器布里茨，比賽就此展開。
第二局比賽開始之後，首殺又出現在下路，4分鐘HLE輔助輔助露璐遭勾進塔下，被亞菲利歐拿到首殺，隨後T1 的Oner趕到支援，順勢將Gumayusi尤娜拉送回家，T1拿下2顆人頭，拿下遊戲前期優勢。
6分鐘，上路Doran賽恩又開大決跑到中路支援成功，讓Faker也拿下蛇女擊殺，T1拿到戰鬥先機，同時收下第一條小龍。不過到了遊戲時˙間7分鐘，HLE迅速進行反擊，一個配合打野的3夾2的塔殺，收下T1下路雙人組的人頭，此時經濟反超。9分鐘T1衝進HLE藍區進攻，最後又順利收下上路Zeus、下路Guma的擊殺，重新主導遊戲風向。
11分鐘T1又在上路集結，Keria機器人抓到Kanavi悟空，又讓Oner拿下人頭。12分鐘Keira將召喚師技能換成傳送，傳到下路支援Doran，又拿下Zeka蛇女的擊殺，Keria表現極度亮眼。
14分鐘雙方在上路河道爆發激烈團戰，不過HLE隊伍位置被Keria機器人分隔開來，Peyz輸出位置極佳，最終T1打出0換4的大優團戰，此時T1經濟領先已經來到5千元。
20分鐘Zeus憑藉精湛走位，拿到T1的AD賞金，不過21分鐘亞塔坎團戰，HLE4人集結卻潰不成軍，被對手打出0換3團戰，T1順勢拿下亞塔坎。
23分鐘Doran賽恩繞後開車，打出了輾壓團戰，T1就在24分35秒推平HLE主堡，拿下第二場比賽，以2:0聽牌。第二場依舊由T1輔助Keria拿下MVP。
吞下二連敗的HLE依舊選擇待在藍方，持續封鎖巴德、妮可、波比三隻輔助，T1也同樣封鎖上路藍寶、打野厄薩斯，中路則改Ban犽凝。隨後HLE首選搶下被放出來的塔莉亞中路，T1則拿下AD艾希、打野潘森。HLE第二、三選擇是打野菲艾、輔助銳兒。T1第三選則是輔助睿娜妲。
第二階段T1持續封鎖下路角色，Ban掉炸彈人希格斯、好運姐；HLE則封鎖了上路卡桑蒂、中路阿卡莉。隨後T1選出了中路阿璃讓Faker使用，HLE則讓Gumayusi使用飛機庫奇、上路Zeus使用雷珂煞，T1則讓Doran尾選歐羅拉。
比賽開始之後，HLE主動進行換線，讓AD Gumayusi到上路與歐羅拉對線，避免Zeus雷珂煞前期過於難受。直到4分鐘之後，才恢復正常對線，但也因為這個換線決策，讓HLE前期吞下約5百元的經濟落後。
遊戲5分鐘，T1打野Oner到上路執行塔殺，將Zeus雷珂煞送回溫泉，Doran拿到首殺。T1隨後又拿下第一條小龍，持續擴大優勢。7分鐘HLE在上路多打少發起進攻，先拿到了Keria的擊殺，不過被後續趕到的T1成員接連及殺，最終HLE打成2換3的團戰，T1依舊掌握優勢。
9分鐘HLE成員集結，抓到了落單的Oner，最終順利拿下擊殺，Kanavi順勢收下剩下的2隻虛空幼蟲，稍微追回經濟與遊戲節奏。10分鐘T1在下路策動4夾2塔殺，但最後被HLE趕到的成員反擊，最終HLE打出2換4團戰，同時間Zeus在上路單殺Faker。此時HLE團隊完成反超。
19分鐘T1在中路展開反擊，最終打出1換1打野對換，T1依舊處於劣勢。21分鐘HLE再上路吃亞塔坎，卻被Oner重擊搶下，隨後T1打出驚人的2換4的逆轉團戰。隨後T1在23分鐘時拿下了第四條小龍，再轉往中路的過程又抓到HLE輔助銳兒，在有一顆擊殺進帳，隨後Doran又在中路偷襲Gumyusi得手，打出單殺。
28分鐘雙方再度於中路爆發激烈團戰，Zeka塔莉亞的大絕牆將T1陣容分隔開來，最終HLE打出1換3的團戰，稍微拿回領先。
33分鐘雙方再度爆發激烈團戰，Doran雖然秒殺了Gumayusi，但後方的隊友4打4打成0換3，HLE4人存活的情況下，順勢拿下巴龍與小龍，又在下半區抓到了來看小龍的T1下路雙人組，將濟濟領先擴大至1萬元，順勢收下這場比賽，HLE追回一場，將戰線延長至第四場比賽。Zeka中路Zeka使用塔莉亞打出14/1/9的超神戰績，拿下本場比賽MVP。
第四局 T1藍 2:2 HLE紅
第四場比賽，T1終於拿到本次系列賽首次藍方，第一階段封鎖了犽凝、路西恩與打野特朗德；HLE則持續封鎖Keria的巴德、妮可，但第三Ban封鎖了打野厄薩斯。
隨後T1在首選搶下了上路藍寶，HLE則拿下打野嘉文四世與AD好運姐，T1的第二、三選擇拿下輔助布朗姆與AD 伊澤瑞爾，HLE的第三選輔助納帝魯斯。
第二階段BP，HLE封鎖打野夜曲、李星；T1則Ban掉了Zeka的阿卡莉、上路卡桑蒂；HLE隨後搶下中路梅爾，T1則鎖下中路犽宿、打野賽勒斯，HLE尾選上路關。
比賽開始3分鐘，T1在下路策動3夾2塔殺，最終T1拿到首殺並打出2換3團戰，而且HLE拿到的兩顆人頭都在輔助納帝魯斯身上，T1稍微賺了一點。不過，從溫泉出門的Keria隨即趕往自家藍區幫忙防守，反倒被HLE的嘉文擊殺。
到了5分鐘，HLE將下路雙人組換到上路，而剛繳過閃現的Doran則被抓到機會，又連續兩波送出人頭。7分鐘輪到T1反擊，先是在上路河道抓到烙單的Kanavi嘉文，隨後Oner又在下路衝進內塔擊殺Zeus。
8分鐘雙方又在上路河道爆發激烈團戰，最終T1因為太過深入，最終只打出4換3團戰，而成為小虧的一方。10分鐘HLE在下路夾殺Peyz，Faker與Kreia趕到卻救不了學弟，直到Oner趕到後才勉強收下一些殘血對手，這波hle打出2換4，Zeka梅爾拿下四連殺。
12分鐘小龍團戰，雖然T1順利拿下小龍，但是被打出0換3團戰，同時間，上路Doran被Zeus單殺。不過T1反擊迅速，13分鐘Oner又抓到Gumayusi烙單，Keria與Faker在中路完美配合擊殺有賞金的梅爾，稍微扳回局勢。
15分鐘T1拿下諭示者，而趕來的HLE則打出3換4團戰。17分鐘雙方針對第三條小龍爆發團戰，T1順利搶下來，拿到聽牌龍，還順利全員逃脫。18分鐘Faker犽宿在中路秀了起來，Q3龍捲風捲到了AD Guma，打出1換4團戰。
21分鐘雙方在下路爆發激烈團戰，不過HLE掌握了人員集結先到的優勢，最終打出0換3團戰。未到戰場的Doran只能趁機拆除上塔稍微位隊伍換一點錢。23分鐘雙方對第四條龍展開爭奪，不過T1陣型遭切開，最後被打出1換4團戰，龍也被HLE拿下，中斷了龍魂節奏。
25分鐘HLE拿下巴龍，27分鐘HLE在推下塔的過程中，被T1逮到機會，打出2換5的大團戰，T1把對手巴龍Buff通通打掉。隨後在28分鐘針對小龍展開團戰，Zeus走傳送門卻太過深入而送了人頭，讓T1順利拿下海克斯電龍魂。
32分鐘雙方在中路爆發團戰，T1的Faker雖然抓到了梅爾，但是後續團戰卻被Guma好運姐完美大絕阻礙進場，最終HLE打出1換5團戰，在32分鐘收下這場比賽，將系列賽追成2:2平手，將戰局逼入關鍵第5局。本場比賽Gumayusi打出4萬5全場最高傷害，MVP也由他拿下。