歌手坣娜今年10月因肺腺癌病逝，享年59歲，猶太籍老公富商薛智偉今（14）日為其舉辦追思會，上百位親朋友好友到場致哀，場面隆重莊嚴，薛智偉稍早被問及未來再婚打算？他大方吐實：「一個男人不應該是孤單的，男人沒有女人的智慧是不足的，我沒有要當和尚，沒有什麼是不可能的。」更回應外界傳言自己身家280億一事，「我不會親自講280億元，會計會來找我算帳，錢不是我們的，是上帝的！」
薛智偉痛失坣娜！鬆口再婚進度：我沒有要當和尚
坣娜追思會上，薛智偉為其祝禱、點燈，象徵其到了另一國度繼續自由翱翔，而稍早他接受媒體訪問，被問及是否因宗教關係未來依舊再婚？他回應道，「一個男人，不該是孤單的，男人沒有女人的智慧是不足，我的心很痛，要一段時間，上帝將男人跟女人放在一起是有原因的，我沒有要當和尚，沒有什麼是不可能的。」
另外，各界也傳言薛智偉身家高達280億台幣，稍早被問及此事，他展現出大方態度，不過沒有正面回應，「我不會親自講280億元，會計會來找我算帳，錢不是我們的，是上帝的！坣娜叫我錢不需要留，我們在家不會算錢的」，隨即儀式主持人將該提問中斷，強調坣娜、薛智偉醫生不仰賴外物，心靈平安才是一生所求。
而坣娜正式追思會結束後，隨即還有粉絲追思會，近500名歌迷到場悼念，有些是從外縣市專程趕來，有些拿著她的專輯，只為再次向這位陪伴他們青春與人生重要時刻的天后說一句「珍重再見」，眾人看著大螢幕上播放的珍貴影像，有哭有笑，這一刻，歌迷們完全沉浸於坣娜留下的美好音樂，場面溫馨動人，思念深遠。
🔺資料來源－
坣娜臉書、猶台文化交流協會（JTCA）
🔺看更多－
坣娜來生再見！寇世勳忍淚追思：太年輕了 苗蔚蘭遺憾沒做這1事
薛智偉淚憶坣娜！初相識約會、電話聊天10hrs超甜：第1次跟她睡覺
坣娜入夢！老公薛智偉暴瘦心碎喊：祂永遠在我心裡 生前對話惹淚
我是廣告 請繼續往下閱讀
坣娜追思會上，薛智偉為其祝禱、點燈，象徵其到了另一國度繼續自由翱翔，而稍早他接受媒體訪問，被問及是否因宗教關係未來依舊再婚？他回應道，「一個男人，不該是孤單的，男人沒有女人的智慧是不足，我的心很痛，要一段時間，上帝將男人跟女人放在一起是有原因的，我沒有要當和尚，沒有什麼是不可能的。」
另外，各界也傳言薛智偉身家高達280億台幣，稍早被問及此事，他展現出大方態度，不過沒有正面回應，「我不會親自講280億元，會計會來找我算帳，錢不是我們的，是上帝的！坣娜叫我錢不需要留，我們在家不會算錢的」，隨即儀式主持人將該提問中斷，強調坣娜、薛智偉醫生不仰賴外物，心靈平安才是一生所求。
坣娜臉書、猶台文化交流協會（JTCA）
🔺看更多－
坣娜來生再見！寇世勳忍淚追思：太年輕了 苗蔚蘭遺憾沒做這1事
薛智偉淚憶坣娜！初相識約會、電話聊天10hrs超甜：第1次跟她睡覺
坣娜入夢！老公薛智偉暴瘦心碎喊：祂永遠在我心裡 生前對話惹淚