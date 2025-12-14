我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坣娜追思會現場。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲薛智偉（如圖）透露昨日坣娜入了自己夢中。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲坣娜生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

歌手坣娜今年10月14⽇因肺腺癌過世，今（14）日其老公薛智偉出席《IN LOVING MEMORY》追思會，由於坣娜⼀⽣低調，薛智偉以破釜沈舟的心態，將儀式及一切打理到最圓滿，稍早他受訪面露難受，透露坣娜昨日入了自己夢中，並分享其最後遺願，「我已經陪你十年，在這段時間，不斷地在修、在學習，把這個理念給予其他人，要一直往前走，今天不是一個回顧，而是一個開始！」坣娜追思會以猶太教的儀式進行，今稍早其老公薛智偉出席致哀，完成點燈儀式後，他接受媒體訪問，透露昨日坣娜入了自己夢中，「她跟我說，『傻瓜，跟你說不要做追思會』，因為她不想打擾親人、朋友，什麼都不要做，我一直跟她講，妳不需要做，我可能會需要做，我不可能一輩子不告訴別人。」薛智偉分享道，坣娜永遠在心中，「我們一個眼神、小動作，根本不用話語，就可以了解對方意思」，透露坣娜生前強調不要追思會，並對自己交代最後遺願，「我已經陪你十年，在這段時間，不斷地在修、在學習，把猶太理念給予其他人，要一直往前走」，薛智偉認為坣娜使命已盡，到了另一世界重生。追思會上，VCR介紹著坣娜人生歷程，影片中坣娜的母親自小就希望她跳芭蕾舞，從身體到美感培養出藝術氣息，也為日後進入演藝圈奠定根基，這份來自母親的期待與愛，讓坣娜始終保有一種不被污染的純粹，當中還特別收錄了坣娜充滿穿透力的笑聲，現場情感滿溢，眾人被溫暖力量所包圍。坣娜人生的下半場，是一場比舞台更璀璨的華麗轉身，她將光芒化為關懷，把時間獻給公益、弱勢與每一位需要被扶持的人，也以溫柔堅定的生命智慧，成為許多人心中最可靠的心靈導師，當現場播放起坣娜的聲音與影像，那份熟悉的溫暖仿佛再度走近，眾人難過情緒湧上，現場傳來陣陣啜泣聲。