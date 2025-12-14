周日迎接雙子座流星雨大爆發，根據星巴克網站，星送禮歡慶星送禮2週年生日快樂，那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵「買一送一」；星巴克表示，全台門市「星沁爽單杯特價」、還有「全品項85折」歡樂耶誕購物派對優惠；「濃萃義式厚那堤」新品開喝。CAMA CAFE表示，年末會員慶咖啡85折可寄杯，雙12官網電商CAMA CAFE風味選物所「買8送1」最後一天，《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克買一送一！濃萃義式厚那堤新品 耶誕購物：全品項85折優惠
星巴克12最新咖啡優惠一次看！「買一送一」星送禮歡慶星送禮2週年生日快樂，全台門市「星沁爽單杯特價」、「全品項85折」歡樂耶誕購物派對優惠。新品「濃萃義式厚那堤」開喝：
◾️「買一送一」星送禮歡慶星送禮2週年生日快樂！12月14日（日）星禮程會員使用星送禮，贈送指定品項雙杯組，其中一杯星巴克招待。指定組合：大杯那堤雙杯組、大杯美式咖啡雙杯組、大杯焦糖瑪奇朵雙杯組，相當於那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵都「買一送一」。
提醒大家，二杯限一次領取；本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；本活動不適於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂、行動預點服務。
◾️全台門市「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
◾️星巴克「全品項85折」歡樂耶誕購物派對優惠！星巴克表示，2025年12月19日（五）全台門市歡樂耶誕購物派對「全品項享85折」優惠；還加碼滿額贈優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張！優惠包括：咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡／生活用品，但不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
◾️星巴克「濃萃義式厚那堤」新品！星巴克表示，全新冬季濃郁系飲品推出「濃萃義式厚那堤」，宛如經典風味三重奏，以經典濃縮咖啡為基底，融合牛奶與精心調製的濃縮咖啡奶油，由上而下三層風味結構，頂層Crema咖啡粉香氣、中段Body濃縮咖啡奶油泡沫醇香、杯底Heart黑糖那堤延展焦糖與可可般的悠長尾韻，12月15日「濃萃義式厚那堤」中杯170元、大杯185元、特大杯200元，全台門市同步上市。
CAMA CAFE：「咖啡買8送1、85折可寄杯」優惠最後一天！
CAMA CAFE表示，雙12購物節優惠最後一天，「買8送1、85折可寄杯」一次整理：
◾️雙12「官網買8送1」！CAME CAFE表示，官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」推出雙12購物節優惠，即日起至12月14日，全館咖啡豆與濾掛咖啡推出「買8送1」優惠（
以價低者為折扣品項）；12月31日前成功下單，還可獲得兩個可愛的品牌IP大使「Beano」造型小吊飾（數量有限、贈完為止）。
即日起至12月31日，
購買CAMA新品「原豆鮮萃咖啡粒」即贈200元購物金一張， 可於下次購物時使用；凡於12月14日前購買原豆鮮萃咖啡 粒，還可獲得「日本 iwaki 耐熱玻璃冰滴咖啡壺（市價1200元）」抽獎機會，共抽出7位幸運兒。
◾️CAMA年末會員慶「APP咖啡85折」可寄杯！年末會員慶即日起至12月14日，透過CAMA CAFE APP購買指定咖啡飲品，可享「85折寄杯跨店取」年度最優惠！三種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。
提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項每種寄杯組合限購一組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE、CAMA CAFE風味選物所
