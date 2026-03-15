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儘管面對國內交通運輸市場競爭激烈、共享運具興起及人力成本波動等挑戰，大車隊董事會通過114年度財務報告，全年合併營收達31.54億元、營業毛利15.76億元，稅後淨利為5.34億元，每股盈餘（EPS） 達9.01元創歷年新高，合併毛利率仍站穩50%，獲利表現穩健，擬配發8元現金股利。114年度營收成長主要動能包含計程車派遣服務、機車快遞、合作企業運輸方案與平台媒合服務。55688集團不斷升級55688 APP 生活媒合平台，並投入研發資源優化數據系統，包含派遣邏輯最佳化、人工智慧預測模型建置、支付整合與客戶體驗改善，藉此提升任務完成率與市場占有率，滿足消費者多元需求。在營運技術方面，大車隊攜手Google Cloud打造智慧廣告系統，，精準觸及消費者。同時進一步運用AI技術與大數據運算，智慧媒合最匹配車輛，不僅優化派遣服務體驗，更有效縮短乘客等待時間。展望115年，55688集團將持續投入平台科技、AI 派遣系統、永續管理與車隊服務升級，並將評估策略性投資或合作機會，以鞏固市場領先地位。面對持續變動的環境，集團將以穩健治理、技術創新與服務品質為核心，持續為股東、員工、司機與社會創造長期價值。