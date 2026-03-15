我是廣告 請繼續往下閱讀

新光銀行「日本航空聯名卡」5/1退場！停卡原因是它

表示「日本航空聯名卡」合約將在4月30日到期，自2026年5月1日將停卡無法繼續使用，銀行將從3月20日起主動寄發「ESG 銀行卡」作為後續替代服務

而民眾若沒有續卡意願，務必在3月18日前主動致電客服人員。

▲新光銀行與日本航空合作發行的聯名信用卡「日本航空聯名卡」合約將在4月30日到期，自2026年5月1日將停卡無法繼續使用，銀行將從3月20日起主動寄發「ESG 銀行卡」作為後續替代服務。（圖／新光銀行官網skbank.com.tw）

和新光銀行與台新銀行的合併案有關聯，因台新銀行長期與國泰航空合作發行聯名信用卡，因應金融業競業禁止條款，合併後的銀行體系不可同時發行兩家航空公司優惠信用卡

▲日本航空聯名卡停用主要原因，和新光銀行與台新銀行的合併案有關聯。（圖／記者朱永強攝影）

被譽為旅日神卡！日本航空聯名卡優惠只到4/30

▲新光銀行「日本航空聯名卡」被稱作旅日神卡，過去因為能夠累積高哩程回饋，以及各項旅遊優惠吸睛，成為許多民眾日本旅遊必備神卡。（圖／新光銀行官網skbank.com.tw）

日本航空聯名卡卡友注意！代扣繳快變更：避免5月扣款失敗