新光銀行「日本航空聯名卡」信用卡曾被稱作是「旅日神卡」，但根據新光銀行表示，將於5月1日起全面退場與停卡，主要是因台新銀行的合併案有關聯，由於金融業競業禁止條款，新光銀行忍痛終止日本航空聯名卡的發行。新光銀行方面則宣布，所有優惠將在4月30日截止，後續將主動寄發「ESG 銀行卡」作為後續替代服務，若沒有續卡意願的用戶，務必在3月18日前主動致電客服。
新光銀行「日本航空聯名卡」5/1退場！停卡原因是它
新光銀行與日本航空合作發行的聯名信用卡在今年1月1日停止受理新用卡，但根據新光銀行近日公告，表示「日本航空聯名卡」合約將在4月30日到期，自2026年5月1日將停卡無法繼續使用，銀行將從3月20日起主動寄發「ESG 銀行卡」作為後續替代服務。但若用戶持有紅利點數回饋信用卡，將不再換發新卡片；而民眾若沒有續卡意願，務必在3月18日前主動致電客服人員。
日本航空聯名卡停用主要原因，和新光銀行與台新銀行的合併案有關聯，因台新銀行長期與國泰航空合作發行聯名信用卡，因應金融業競業禁止條款，合併後的銀行體系不可同時發行兩家航空公司優惠信用卡，新光銀行只好忍痛終止日本航空聯名卡的發行，讓合併案能夠順利進行。
被譽為旅日神卡！日本航空聯名卡優惠只到4/30
據了解，新光銀行「日本航空聯名卡」被稱作旅日神卡，過去因為能夠累積高哩程回饋，以及各項旅遊優惠吸睛，成為許多民眾飛日本必備神卡，不論是在海外刷卡、指定旅行社消費，或在日本航空官方網站購票，只要每消費40元即可累積2哩JMB（JAL哩程儲蓄專案）哩程。
此外，過去持有該張卡還可享有日本羽田機場、成田國際機場免稅店95折購物優惠，還能享有免費使用JCB機場貴賓室等服務。但上述所有優惠只到2026年4月30日，5月1日正式停卡後，曾被哈日族認證是累積哩程首選的信用卡，也將正式走入歷史。
日本航空聯名卡卡友注意！代扣繳快變更：避免5月扣款失敗
但新光銀行最後提醒用戶，若日本航空聯名卡原有辦理代扣繳費用，如保險費、民營電信費用、公益捐款、有線電視網路費、定期代扣會/月費等等，建議在收到新卡後，向各單位辦理變更扣款卡號及效期，以免5月停卡後發生代扣繳失敗的問題。
資料來源：新光銀行
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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新光銀行與日本航空合作發行的聯名信用卡在今年1月1日停止受理新用卡，但根據新光銀行近日公告，表示「日本航空聯名卡」合約將在4月30日到期，自2026年5月1日將停卡無法繼續使用，銀行將從3月20日起主動寄發「ESG 銀行卡」作為後續替代服務。但若用戶持有紅利點數回饋信用卡，將不再換發新卡片；而民眾若沒有續卡意願，務必在3月18日前主動致電客服人員。
據了解，新光銀行「日本航空聯名卡」被稱作旅日神卡，過去因為能夠累積高哩程回饋，以及各項旅遊優惠吸睛，成為許多民眾飛日本必備神卡，不論是在海外刷卡、指定旅行社消費，或在日本航空官方網站購票，只要每消費40元即可累積2哩JMB（JAL哩程儲蓄專案）哩程。
此外，過去持有該張卡還可享有日本羽田機場、成田國際機場免稅店95折購物優惠，還能享有免費使用JCB機場貴賓室等服務。但上述所有優惠只到2026年4月30日，5月1日正式停卡後，曾被哈日族認證是累積哩程首選的信用卡，也將正式走入歷史。
但新光銀行最後提醒用戶，若日本航空聯名卡原有辦理代扣繳費用，如保險費、民營電信費用、公益捐款、有線電視網路費、定期代扣會/月費等等，建議在收到新卡後，向各單位辦理變更扣款卡號及效期，以免5月停卡後發生代扣繳失敗的問題。
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