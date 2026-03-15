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大谷翔平老婆超正 真美子獲封「日版王祖賢」

▲田中真美子（右）有著清秀優雅的氣質與高挑身材，與大谷翔平（左）十分速配。（圖／道奇隊IG）

松本裕樹甜娶前女團成員 去年再迎第3個孩子

▲松本裕樹（左）的老婆是前女團成員甲斐田樹里（右），她婚後將重心放在家庭，去年夫妻倆迎來第3個孩子。（圖／翻攝芹那IG @serinaofficial）

菊池雄星主播辣妻曝光 網讚：根本人生勝利組

菅野智之偷戀女模野崎萌香 交往2年宣布分手

村上宗隆爆熱戀高球女神 KTV歡唱被拍

▲村上宗隆曾被日本雜誌爆出與「高球女神」原英莉花（如圖）陷入熱戀，不過本人事後受訪時否認兩人關係。（圖／原英莉花IG @warriorsmilerika_9）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（15）日日本隊將迎戰委內瑞拉，除了選手們的表現備受關注，「大嫂團」也成為焦點，大谷翔平老婆田中真美子被稱作「日版王祖賢」，亮眼外型多次登上媒體版面。另外松本裕樹、菊池雄星的太太也都是美女，而菅野智之則曾被日媒爆出與日本女模野崎萌香陷入熱戀，球員們的感情世界成為話題。大谷翔平當年對老婆田中真美子一見鍾情，不過他第一次主動邀約對方吃晚餐時竟然慘遭拒絕，原因為真美子當時認為大谷翔平是一個「輕浮」的人。在家人的鼓勵下，真美子才答應大谷翔平的邀約，從戀人一路成為夫妻。田中真美子有著清秀優雅的氣質與高挑身材，被網友封為「日版王祖賢」，而她不僅有顏值，還是日本前女子籃球員，曾效力於WJBL富士通紅浪女籃隊，2023年宣佈引退，與大谷翔平非常速配。松本裕樹的老婆是前女團成員甲斐田樹里，有著甜美外型的甲斐田樹里，是女子團體SDN48的前成員，婚後她將重心放在家庭，去年夫妻倆迎來第3個孩子，甲斐田樹里PO出孩子的小手照，開心表示：「家裡現在一家五口更加熱鬧了！」甜蜜幸福的模樣讓人看了羨慕。菊池雄星的老婆深津瑠美也是美女，這對相差5歲的姐弟戀於2016年修成正果，深津瑠美大學時曾擔任雜誌模特兒，畢業後擔任體育主播，因擔心違反職業道德，曾拒絕菊池雄星的追求，最後在對方的猛烈追求下，才點頭交往，並因此辭掉主播工作。而深津瑠美的高顏值多次引起關注，她曾替菊池雄星入選明星賽宣傳，讓眾人直呼：「有這種老婆真的人生勝利組！」、「太正了吧！」、「運動員的老婆幾乎都高顏值」。▲菊池雄星（右）的老婆深津瑠美曾是體育主播，高顏值多次引發熱議。（圖／翻攝自IG@_rumi.kikuchi_）日本投手菅野智之雖未婚，不過2019年爆出與日本女模野崎萌香熱戀中，女方擁有雪白肌膚以及一雙無辜大眼，過去是知名雜誌「non-no」的模特兒，不過這段戀情卻不被日本網友看好，而兩人僅交往2年就傳出分手消息。▲菅野智之2019年爆出與日本女模野崎萌香（如圖）熱戀中，女方擁有雪白肌膚以及一雙無辜大眼，然而兩人僅交往2年就傳出分手消息。（圖／野崎萌香IG @moeka_nozaki）日本重砲「村神」村上宗隆球場情場都得意，先前被日本雜誌爆出與「高球女神」原英莉花陷入熱戀，對方有著173公分的高挑身材，不僅球技出色，外型也相當亮眼，是不少粉絲心目中的高球女神，兩人被目擊一起在KTV歡唱，不過村上宗隆受訪時卻否認兩人關係，他承認曾與原英莉花一起吃飯、唱KTV，「儘管報導和事實有著不小出入，但我們確實是很要好的朋友」，強調當天還有其他朋友在場，並非單獨約會。