（更新09：55，半場結束）

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NBA總冠軍賽第五戰，紐約尼克隊今（14）日作客聖安東尼奧挑戰馬刺隊，上半場打完兩隊呈現低比分的比賽內容，主場背水一戰的馬刺以42：37暫時領先，但尼克靠著主控布朗森（Jalen Brunson）半場16分的好表現，始終緊追不放。比賽進入第二節，尼克隊當家球星布朗森（Jalen Brunson）挺身而出，接管了球隊進攻大權。儘管尼克在油漆區進攻頻頻受阻，但透過布朗森的關鍵外線與切入，尼克逐漸找回節奏，一度將分差縮小至個位數。此外，尼克隊展現極佳的防守韌性，多次透過壓迫防守強迫馬刺發生失誤。馬刺隊雖然一度陷入進攻乾旱期，但靠著節末福克斯（De'Aaron Fox）的關鍵進球，以及瓦賽爾（Devin Vassell）在半場結束前的一記驚人壓哨後仰跳投，驚險地以42：37帶著5分領先優勢進入中場休息。本節比賽雙方肢體碰撞激烈，火藥味濃厚。馬刺教練團為了避免文班亞馬（Victor Wembanyama）重蹈上場比賽末段體力崩盤的覆轍，採取了保守的輪替策略，大幅增加他在上半場的休息時間，即便這導致球隊領先優勢遭到蠶食也並未動搖。比賽中更發生插曲，馬刺隊後衛福克斯因在轉換進攻中粗暴推擠哈特（Josh Hart）被吹判一級惡意犯規；尼克隊則靠著布朗森半場貢獻16分、哈波（Dylan Harper）挹注11分的帶領下緊咬比分。馬刺一度領先15分，這一輪系列賽5戰他們都曾經領先雙位數，但有3場遭到逆轉。比賽開打後，現場氣氛緊張到極點。兩隊在首節的對抗性極強，防守強度更是拉到最高，導致比賽節奏顯得有些破碎。尼克隊當家球星布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）在開賽初期的進攻多次遭到馬刺「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賞下火鍋。尼克隊整節在進攻端面臨極大挑戰，開局前22次投籃僅命中4球，油漆區內多次出手皆無功而返，顯然受到馬刺禁區防守的嚴密干擾。儘管尼克在節末靠著布朗森的三分外線止血，但整體進攻效率低迷，首節僅攻下13分。馬刺隊本季在總冠軍賽系列賽中，已多次在首節取得雙位數領先後遭到逆轉，但今晚他們顯然學到了教訓。馬刺不僅在防守端完全封鎖了對手的禁區進攻，溫班亞瑪與小哈波（Dylan Harper）在進攻端的積極衝擊，為球隊奠定了雙位數的優勢。聖安東尼奧馬刺隊在2026年NBA總冠軍賽中已經取得了5次單場比賽曾領先達雙位數的優勢，而且全部都是在第一節取得的。馬刺隊與2006年的小牛隊一起，成為自1997年採用逐場比賽實錄技術以來，僅有的2支在總冠軍賽中在領先雙位數的情況下輸掉3場比賽的球隊。沒有球隊做到過四次。