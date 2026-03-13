我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平突然把下巴輕輕靠在隊友牧秀悟的肩上，這個畫面被捕捉後在X上成為熱議話題。（圖／翻攝X@tospophoto）

參與2026世界棒球經典賽（WBC）的日本球星大谷翔平，日前在球場上對隊友牧秀悟做出一個超萌的下巴「饋」在肩膀上的動作，在網路引起討論，球迷直呼「太可愛了吧！」根據日本媒體《女性自身》的獨家爆料，這個融化眾人的撒嬌舉動，其實是偷學愛妻田中真美子的專屬小習慣。在球場上，大谷翔平突然把下巴輕輕靠在隊友牧秀悟的肩上，這個畫面被捕捉後在X上成為熱議話題。有知情人士向日媒透露，其實這個下巴放在肩膀上的「饋頭」動作，是真美子以前在女籃時期就有的習慣。據瞭解，真美子只會對非常要好的閨密、或是極度信任的隊友做出這個撒嬌舉動。結婚之後，這個習慣自然就轉移到了大谷身上，轉而對他相當疼愛的隊友牧秀悟使用，這份愛的傳染，讓不少球迷笑稱，大谷根本就是被老婆同化了。除了球場上的萌爆互動，日媒也揭露了大谷這次回國的溫馨家庭內幕。為了參加WBC，大谷帶著妻子真美子、10 個月大的愛女，以及愛犬極密返回日本。因為大谷極度保護女兒的隱私，不願讓孩子在公眾面前曝光，所以一家人回國的消息幾乎保密到家。然而，促成這次全家總動員的關鍵，是因為真美子非常希望能讓女兒在日本度過出生後的第一個「女兒節」。這趟低調的返日之旅，也促成了家人的溫馨大團圓。知情人士透露，雖然真美子的母親曾在LA幫忙照顧寶寶，但大谷的父母以及真美子的父親，其實都還沒親眼見過金孫。藉著這次提早慶祝女兒節，家人齊聚一堂吃散壽司、菱餅等傳統美食，真美子的哥哥田中真一也帶著孩子前來，讓表兄妹首度相見歡。而在3月3日女兒節當天，大谷因為在比賽無法陪在孩子身邊。真美子特別幫女兒換上嬰兒版的傳統和服，大谷透過視訊通話，緊緊盯著螢幕裡「前世情人」的可愛模樣，眼睛笑成了一條線。