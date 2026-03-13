我是廣告 請繼續往下閱讀

85度C大轉型招牌「紅色變黃色」！官方認證：跟上生甜甜圈風潮

時至今日全台已經有18間黃色招牌的85度C，而且還有3間正在改修中裝潢中呢！

▲85度C招牌變色原因是因為「店內只要有賣生甜甜圈」，就會變成「研究所門市」，招牌都是顯眼的黃色。（圖/Threads）

原味只要40元，即便是爆餡特別口味，也只要60元至80元不等，算是連鎖咖啡店非常大的一個突破，也確實跟上潮流。

▲85度C的生甜甜圈主打的是低價親民路線，原味只要40元，即便是爆餡特別口味，也只要60元至80元不等，比許多國外來的品牌便宜一倍以上。（圖/85度C官網）

85度C「生甜甜圈研究所」全台目前僅18間！門市清單、查詢方法一次看

已經拓展全台有18間「生甜甜圈研究所門市」，最近「屏東研究所」才正要開幕呢！

麗寶研究所（僅假日販售甜甜圈）：台中市后里區福容路201號B區3F

▲記者台南老家附近的85度C也晉升為黃色招牌的「安南研究所」！（圖/Google評價）

85度C的招牌在你印象中是什麼顏色的呢？最近不少民眾直擊85度C不少招牌由「紅色變成黃色」，《NOWNEWS》記者也在日前返回台南家鄉時，在台南海佃路上發現黃色招牌的85度C，實際查證發現，原來這是85度C的新型店家，只要店內有販售「生甜甜圈」品項的門市，招牌將會全部換成黃色，而且命名為「研究所」，讓許多老客人都重新愛上85度C的魅力。事實上，85度C這波招牌會有大規模的變色，，首波就端出8款口味的生甜甜圈，開幕初期每天限量1200顆，在短短4小時內就完售。85度C眼看生甜甜圈火熱，官方立刻在10月至12月正式揮軍全台拓店，在新北、彰化、高雄、屏東、宜蘭等地陸續開出生甜甜圈研究所的門市，生甜甜圈有別於平常看到台式甜甜圈那樣太甜及油膩，裡面包裹的內餡可以綜合甜味，吃起來不單調又美味，近幾年有許多日本品牌開來台灣販售的生甜甜圈，一顆動輒都要80元以上，但85度C主打的是低價親民路線，從去年8月85度C開始販售生甜甜圈至今，而且還陸續有店面裝修當中，看起來官方野心不小，短短半年多的時間就把全台許多門市轉型，有機會一定要去朝聖看看！以下是目前85度C「生甜甜圈研究所」門市18間清單：三重研究所：新北市三重區分子尾街45號內埔研究所：屏東縣內埔鄉廣濟路317號公正研究所：高雄市前鎮區瑞隆路382號崇德研究所：台中市北屯區崇德路2段1號復興研究所：台中市南區復興路三段388號后里研究所：台中市后里區甲后路一段570號員林研究所：彰化縣員林市靜修路57號安南研究所：台南市安南區海佃路一段336號宜蘭研究所：宜蘭縣宜蘭市康樂路2號屏東研究所：屏東縣屏東市建國路123號中民研究所：彰化縣彰化市中民街93號新莊研究所：新北市新莊區昌平街57號板橋研究所：新北市板橋區重慶路218號烏日研究所：台中市烏日區中山路二段154號花蓮研究所：花蓮縣花蓮市和平路460號南崁研究所：桃園市蘆竹區南崁路316號逢甲研究所：台中市西屯區河南路二段282號