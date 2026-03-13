85度C的招牌在你印象中是什麼顏色的呢？最近不少民眾直擊85度C不少招牌由「紅色變成黃色」，《NOWNEWS》記者也在日前返回台南家鄉時，在台南海佃路上發現黃色招牌的85度C，實際查證發現，原來這是85度C的新型店家，只要店內有販售「生甜甜圈」品項的門市，招牌將會全部換成黃色，而且命名為「研究所」，讓許多老客人都重新愛上85度C的魅力。
85度C大轉型招牌「紅色變黃色」！官方認證：跟上生甜甜圈風潮
事實上，85度C這波招牌會有大規模的變色，起源是去年8月，官方開出第一間「生甜甜圈85℃復興研究所」，位於台中復興路，首波就端出8款口味的生甜甜圈，開幕初期每天限量1200顆，在短短4小時內就完售。85度C眼看生甜甜圈火熱，官方立刻在10月至12月正式揮軍全台拓店，在新北、彰化、高雄、屏東、宜蘭等地陸續開出生甜甜圈研究所的門市，時至今日全台已經有18間黃色招牌的85度C，而且還有3間正在改修中裝潢中呢！
生甜甜圈有別於平常看到台式甜甜圈那樣太甜及油膩，裡面包裹的內餡可以綜合甜味，吃起來不單調又美味，近幾年有許多日本品牌開來台灣販售的生甜甜圈，一顆動輒都要80元以上，但85度C主打的是低價親民路線，原味只要40元，即便是爆餡特別口味，也只要60元至80元不等，算是連鎖咖啡店非常大的一個突破，也確實跟上潮流。
85度C「生甜甜圈研究所」全台目前僅18間！門市清單、查詢方法一次看
從去年8月85度C開始販售生甜甜圈至今，已經拓展全台有18間「生甜甜圈研究所門市」，最近「屏東研究所」才正要開幕呢！而且還陸續有店面裝修當中，看起來官方野心不小，短短半年多的時間就把全台許多門市轉型，有機會一定要去朝聖看看！以下是目前85度C「生甜甜圈研究所」門市18間清單：
三重研究所：新北市三重區分子尾街45號
內埔研究所：屏東縣內埔鄉廣濟路317號
公正研究所：高雄市前鎮區瑞隆路382號
崇德研究所：台中市北屯區崇德路2段1號
復興研究所：台中市南區復興路三段388號
麗寶研究所（僅假日販售甜甜圈）：台中市后里區福容路201號B區3F
后里研究所：台中市后里區甲后路一段570號
員林研究所：彰化縣員林市靜修路57號
安南研究所：台南市安南區海佃路一段336號
宜蘭研究所：宜蘭縣宜蘭市康樂路2號
屏東研究所：屏東縣屏東市建國路123號
中民研究所：彰化縣彰化市中民街93號
新莊研究所：新北市新莊區昌平街57號
板橋研究所：新北市板橋區重慶路218號
烏日研究所：台中市烏日區中山路二段154號
花蓮研究所：花蓮縣花蓮市和平路460號
南崁研究所：桃園市蘆竹區南崁路316號
逢甲研究所：台中市西屯區河南路二段282號
85度C官方「生甜甜圈研究所」門市查詢
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，85度C這波招牌會有大規模的變色，起源是去年8月，官方開出第一間「生甜甜圈85℃復興研究所」，位於台中復興路，首波就端出8款口味的生甜甜圈，開幕初期每天限量1200顆，在短短4小時內就完售。85度C眼看生甜甜圈火熱，官方立刻在10月至12月正式揮軍全台拓店，在新北、彰化、高雄、屏東、宜蘭等地陸續開出生甜甜圈研究所的門市，時至今日全台已經有18間黃色招牌的85度C，而且還有3間正在改修中裝潢中呢！
從去年8月85度C開始販售生甜甜圈至今，已經拓展全台有18間「生甜甜圈研究所門市」，最近「屏東研究所」才正要開幕呢！而且還陸續有店面裝修當中，看起來官方野心不小，短短半年多的時間就把全台許多門市轉型，有機會一定要去朝聖看看！以下是目前85度C「生甜甜圈研究所」門市18間清單：
三重研究所：新北市三重區分子尾街45號
內埔研究所：屏東縣內埔鄉廣濟路317號
公正研究所：高雄市前鎮區瑞隆路382號
崇德研究所：台中市北屯區崇德路2段1號
復興研究所：台中市南區復興路三段388號
麗寶研究所（僅假日販售甜甜圈）：台中市后里區福容路201號B區3F
后里研究所：台中市后里區甲后路一段570號
員林研究所：彰化縣員林市靜修路57號
安南研究所：台南市安南區海佃路一段336號
宜蘭研究所：宜蘭縣宜蘭市康樂路2號
中民研究所：彰化縣彰化市中民街93號
新莊研究所：新北市新莊區昌平街57號
板橋研究所：新北市板橋區重慶路218號
烏日研究所：台中市烏日區中山路二段154號
花蓮研究所：花蓮縣花蓮市和平路460號
南崁研究所：桃園市蘆竹區南崁路316號
逢甲研究所：台中市西屯區河南路二段282號
85度C官方「生甜甜圈研究所」門市查詢
85度C轉型力拼喚回老顧客！生甜甜圈最新評價曝光
85度C轉型加賣生甜甜圈、改成顯眼的黃色招牌，行銷專家「維妮」也在社群分析表示：「20年前85度C非常成功，以一個35塊咖啡跟蛋糕打進市場，一度還超過星巴克的市佔率，但現在面臨問題是營收，2016年最高峰40億到2023年只剩下28億，加上加盟主很多都已經退出，因為賺不到錢，當然不會換一個招牌就賺錢，這個黃色招牌就是象徵一個革新跟改變，喚起一些老顧客的記憶。」
記者實際查詢有賣生甜甜圈的85度C門市，不少顧客都表示「20年的老顧客了，生甜甜圈還不錯吃，支持85度C」、「還是很習慣上班都喝85度C，生甜甜圈還不錯，很適合當下午茶」、「小朋友很喜歡85度C的生甜甜圈，這個改變很好！」、「我就是85度C的老顧客，別家都喝不習慣，就只愛喝他們家的，生甜甜圈原味就很好吃了，甜而不膩。」如果你很久沒光顧85度C了，也許下次經過黃色招牌的特別生甜甜圈研究所門市，也可以去一探究竟看看！
85度C轉型加賣生甜甜圈、改成顯眼的黃色招牌，行銷專家「維妮」也在社群分析表示：「20年前85度C非常成功，以一個35塊咖啡跟蛋糕打進市場，一度還超過星巴克的市佔率，但現在面臨問題是營收，2016年最高峰40億到2023年只剩下28億，加上加盟主很多都已經退出，因為賺不到錢，當然不會換一個招牌就賺錢，這個黃色招牌就是象徵一個革新跟改變，喚起一些老顧客的記憶。」