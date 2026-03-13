我是廣告 請繼續往下閱讀

中選會目前只剩4名委員，無法開會決議，行政院將新名單送交立法院，立法院今（13）日將行使同意權。據了解，國民黨立院黨團上午開黨團大會，會中決議，主委被提名人游盈隆會同意，但副主委被提名人胡博硯與另兩名委員被提名人陳宗義與黃文玲也會封殺。行政院去年底公布提名名單，包括台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律系教授胡博硯擔任副主委，以及律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，加上國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏，民眾黨則是推薦蘇子喬。據了解，國民黨會投票同意3+1，即藍白推薦的3人，加上游盈隆，但胡博硯、黃文玲與陳宗義將反對。胡博硯是洪仲丘案的律師團召集人，2015年1月時代力量創黨時，曾是創黨黨員，一度計畫要在2016年代表時代力量參選新北市中和區立委，但2015年5月就退出時代力量。陳宗義曾任桃園市議員、立委，民進黨桃園市黨部主委。黃文玲是已故中選會前主委黃石城女兒，曾代表台聯任不分區立委，現與民眾黨創黨主席柯文哲友好，柯媽何瑞英還曾認黃文玲是乾女兒。據了解，今天在黨團大會討論時，原本就確定會支持藍白提名的3名人選，以及游盈隆，至於其他3人，因黨派色彩都太過強烈，不像藍白提名名單是以學者為主，為避免新的中選會，又像過去前主委李進勇時代，充滿意識形態，因此決定3人都不支持。