民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案預計於本月26日判決，希望向法院聲請暫時解除出境限制，好參加兒子本月24日的東京大學博士班畢業典禮。對此，日本神戶市議員上畠寛弘直言，作為父親應誠實面對審判，而不是優先處理私人事務，遭到民眾黨支持者「出征」，而他稍早的狠酸回擊也引發熱議。
事件起源於京華城案宣判在即，柯文哲委託辯護律師向法院遞狀，聲請暫時解除3月23日至25日的限制出境、出海處分，妻子陳佩琪全力支持，還秀出兒子指導教授寄來的正式邀請函。然而，上畠寛弘認為，柯文哲在台灣因貪污案將接受審判，在司法程序仍進行時出國，本就難以接受，呼籲應先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要赴日甚至對日台友好關係造成負面影響。
有關言論引來民眾黨支持者集體批評，但上畠寛弘不以為意，還加碼狠酸：「在日本的網路用語中，表示嘲笑常用『w』，因為很多『w』排在一起看起來像草，所以稱為『草』，所以在日本我們常用『草』來一笑置之，對於這些誹謗中傷，我並不在意。」最後不忘單打一個「草」字結尾。
新發文引來不少支持他的人留言，打下：「沃草wwwwwwwwwwww」、「議員的中文太好了，竟能寫出日台雙關語」、「草的正確用法」、「笑死，有夠嗆」。
在其他多則貼文中，上畠寛弘強調，台灣的司法問題由台灣自己處理，但日本的國門由日本自己決定，如果只是為了兒子的畢業典禮這種私事去日本，真的沒有必要，只會給日本添麻煩。
上畠寛弘還說，自己只是以1名日本國民的身分表達自己的意見，日本不是中國，個人自由表達意見本來就是理所當然的事，而且日本是主權國家， 外國人能否入境從不是「權利」而是「許可」，這是基本常識，奉勸那些說他是特定政黨代操手的人：「在把這些話丟到全世界都看得到的地方之前，還是先動點腦、好好想清楚再說。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
有關言論引來民眾黨支持者集體批評，但上畠寛弘不以為意，還加碼狠酸：「在日本的網路用語中，表示嘲笑常用『w』，因為很多『w』排在一起看起來像草，所以稱為『草』，所以在日本我們常用『草』來一笑置之，對於這些誹謗中傷，我並不在意。」最後不忘單打一個「草」字結尾。
新發文引來不少支持他的人留言，打下：「沃草wwwwwwwwwwww」、「議員的中文太好了，竟能寫出日台雙關語」、「草的正確用法」、「笑死，有夠嗆」。
在其他多則貼文中，上畠寛弘強調，台灣的司法問題由台灣自己處理，但日本的國門由日本自己決定，如果只是為了兒子的畢業典禮這種私事去日本，真的沒有必要，只會給日本添麻煩。
上畠寛弘還說，自己只是以1名日本國民的身分表達自己的意見，日本不是中國，個人自由表達意見本來就是理所當然的事，而且日本是主權國家， 外國人能否入境從不是「權利」而是「許可」，這是基本常識，奉勸那些說他是特定政黨代操手的人：「在把這些話丟到全世界都看得到的地方之前，還是先動點腦、好好想清楚再說。」