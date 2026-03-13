中央氣象署表示，冷氣團影響，今（13）日清晨台南以北、宜蘭要注意10度以下氣溫，周六（3月14日）清晨最冷，新竹及苗栗局部恐下探7度，中部以北、宜蘭低溫普遍在10度左右，未來一周天氣偏乾，各地降雨機率都較低。
今天天氣：冷氣團急凍 早晚不到10度
3月13日今天的天氣，氣象署指出，冷氣團及輻射冷卻影響，早晚天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫10至12度，南部、花東13至15度，白天北台灣高溫17至19度，中南部高溫20至24度，花東高溫19至22度，各地日夜溫差大；這波冷氣團屬於乾冷的性質，各地為晴到多雲的天氣。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、澎湖
橘色警戒：金門、馬祖
環境部提及，冷氣團影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：冷氣團持續發威 北台灣跌破10度
3月14日明天的天氣，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；各地為晴到多雲，日夜溫差大。低溫預測在中部以北、宜花9至14度，南部、台東13至16度，高溫全台各地22至26度。
一周天氣：周末回暖 全台晴到多雲
周日受偏南風水氣移入影響，台東、恆春有零星降雨，下周一、下周二東半部有零星降雨，下周三、下周四花東及恆春有零星雨，其餘地區晴到多雲，迎接一段較乾的環境。
資料來源：中央氣象署、環境部
