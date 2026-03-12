我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11春節開運福袋出清了！全品項任選買一送一。（圖／翻攝自APP）

▲《NOWNEWS》整理7-11福袋買一送一特價清單、全台庫存查詢辦法一覽。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11開運福袋買一送一，Travelers choice28吋上掀式行李箱，原價1999元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，Travelers choice28吋寬把手行李箱，原價1999元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，義大利Giaretti珈樂堤 20L機械式微波爐，原價1999元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，日本Bmxmao冷暖兩用霧化扇，原價1999元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，義大利Giaretti珈樂堤6公升微電腦氣炸鍋，原價1699元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，25cm造型公仔存錢筒+37L摺疊收納櫃，原價1499元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，25cm造型公仔存錢筒+37L摺疊收納櫃+頸枕毯，原價999元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，55L滑輪拖車購物袋+800ml立體公仔造型冰霸杯，原價999元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，55L滑輪拖車購物袋+800ml立體公仔造型冰霸杯，石墨烯被原價899元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一絨拼接托特包+304不鏽鋼可瀝水泡麵碗，原價499元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，BLACK HAMMER20cm木紋導磁不沾單柄鍋，原價499元買一送一。（圖／民眾提供）

▲7-11開運福袋買一送一，大頭造型手提袋+304可微波不鏽鋼餐盒，原價499元買一送一。（圖／民眾提供）

7-11春節福袋買一送一等到了！春節過後超商清庫存，2026開運福袋全品項任選買一送一，按價高者計算，搶手的行李箱、氣炸鍋、微波爐通通1000元內帶回家，以氣炸鍋為例，原價1699元、特價850元超便宜，《NOWNEWS》整理7-11福袋買一送一特價清單、全台庫存查詢辦法一覽。7-11春節福袋今（12）日開跑買一送一出清優惠，不過商品按照價高者計算，因此建議選擇兩款售價差不多的。按照往年福袋出清經驗，福袋殺到半價已經是最划算的價格，不過買一送一出清一波後，由於門市庫存所剩無幾，最後還會有單件5折優惠，但到最後階段家電或行李箱已經非常難找，建議還是趁買一送一購入最有機會搶到便宜。而記者查看各門市庫存，搶手的行李箱、氣炸鍋、微波爐等家電，目前還是很容易找到同間門市有兩件庫存，建議民眾可以先點進OPENPOINT APP中的「i地圖」，點選「福袋」選項，就可以看到各店開運福袋的庫存狀況，不過實際庫存仍依店內狀況為準。◾Travelers choice28吋上掀式行李箱，原價1999元買一送一◾Travelers choice28吋寬把手行李箱，原價1999元買一送一◾義大利Giaretti珈樂堤 20L機械式微波爐，原價1999元買一送一◾日本Bmxmao冷暖兩用霧化扇，原價1999元買一送一◾義大利Giaretti珈樂堤6公升微電腦氣炸鍋，原價1699元買一送一◾25cm造型公仔存錢筒+37L摺疊收納櫃，原價1499元買一送一◾37L摺疊收納櫃+頸枕毯，原價999元買一送一◾55L滑輪拖車購物袋+800ml立體公仔造型冰霸杯，原價999元買一送一◾石墨烯被，原價899元買一送一◾3Way包或澎軟肩背包+800ml立體公仔造型冰霸杯，原價799元買一送一◾絨拼接托特包+304不鏽鋼可瀝水泡麵碗，原價499元買一送一◾BLACK HAMMER20cm木紋導磁不沾單柄鍋，原價499元買一送一◾大頭造型手提袋+304可微波不鏽鋼餐盒，原價499元買一送一