我是廣告 請繼續往下閱讀

只要墨西哥將失分控制在5分以內，且義大利將失分控制在4分以下，兩隊就能同時擠掉美國隊

▲奪冠大熱門的美國隊，竟在週二晚間以6-8不敵義大利隊，爆出本屆賽事最大冷門。（圖／美聯社／達志影像）

B組晉級的最後一塊拼圖將由週三的「義墨之戰」補齊。根據賽制，目前存在兩種主要晉級劇本：

義大利贏球：義大利將以全勝之姿晉級，美國隊則因曾擊敗墨西哥，憑藉對戰成績優勢以分組第2晉級。 墨西哥贏球：義大利、美國、墨西哥三隊戰績將同為3勝1敗，屆時將重演C組的「失分率（Q值）」大比拚。

義大利失分率為0.667（6/9）、美國隊為0.611（11/18）、墨西哥則為0.625（5/8）。由於墨西哥在明日比賽中身為後攻球隊，若未進入延長賽，雙方預計將完成9局防守。

只要墨西哥將失分控制在5分以內，且義大利將失分控制在4分以下，兩隊就能同時擠掉美國隊。

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事進入最終高潮，原本被視為奪冠大熱門的美國隊，竟在週二晚間以6-8不敵義大利隊，爆出本屆賽事最大冷門。義大利隊憑藉這場振奮人心的勝利，正式成為B組近況最火熱的隊伍。這場敗仗不僅中斷了美國隊的奪冠夢想，更讓B組的晉級形勢陷入與C組相同的「失分率計算」混亂局面，義大利隊在戴金棒球場（Daikin Park）展現了驚人的「同胞力量（Paisan Power）」，開賽便壓制美國隊豪華打線。雖然美國隊在比賽後半段試圖反撲，讓戰局一度變得緊張，但義大利隊最終仍守住8-6的勝果。這場勝利讓義大利隊以3勝0敗的戰績穩坐B組榜首，而美國隊則以3勝1敗完成小組賽。目前B組戰績排名依序為義大利（3勝0敗）、美國（3勝1敗）、墨西哥（2勝1敗），而英國（1勝3敗）與巴西（0勝4敗）已確定遭到淘汰。根據目前失分數據，分析指出，在極端規則下，義大利與墨西哥存在一個「手牽手晉級」的數學門檻：雖然這種做法常被視為違反運動精神，義大利隊若選擇確保失分在4分以下，理論上可以透過縮短進攻半局、專注防守的方式來維持節奏，避免因與墨西哥展開高分拉鋸戰而導致失分率爆炸，進而送美國隊晉級。在墨西哥必須贏球的前提下，若雙方達成降低失分且墨西哥小比分勝出的默契，這場「義墨之戰」極可能演變成美國隊最不想見到的「投手大戰」，直接將美國隊送出8強門票之外。