許雅鈞駁斥消費大S：毀謗我並不在意

▲許雅鈞（右）駁斥私約女粉絲謠言，強調愛護大S的心最重要。（圖／資料照）

許雅鈞與女粉私訊對話流出？內容驚人

藝人小S（徐熙娣）的老公許雅鈞今（11）日遭週刊爆料私約女粉絲，甚至不惜公開大S（徐熙媛）的出殯照，引發各界震驚，《NOWNEWS今日新聞》求證小S方面，許雅鈞稍早已102字發聲：「我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。至於外界的紛擾與毀謗，我並不在意！」許雅鈞稍早透過小S方面回應《NOWNEWS今日新聞》：「我光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲。我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。」關於許雅鈞私訊女粉絲、公開大S出殯照一事，他強調：「外界的紛擾與毀謗，我並不在意，因為我是誠心感謝所有愛熙媛的粉絲，不管他們是誰、身在何方。」駁斥謠言以正視聽，小S本人則沒有多作回應。回顧事件始末，據《鏡週刊》報導，許雅鈞與該女粉絲的互動會曝光是因為女粉絲在收到大S的出殯照後，將自己與許雅鈞的對話截圖放到ASOS粉絲群組討論，一方面是想炫耀，一方面也是想請別人鑑定真偽，沒想到此舉讓許雅鈞花心行為流出，讓許雅鈞氣憤不已，怒罵女粉絲：「妳完全不可靠，拉黑了！」而許雅鈞與女粉絲的對話內容相當主動，當他得知女粉絲是在北京攻讀法律的台北人後，就約對方回台時一起吃飯，或是他去北京再去找女粉絲；許雅鈞還表示自己的妹妹與媽媽都是律師，想藉此拉近與女粉絲的關係，女粉絲當時興奮回覆：「我感覺像做夢一樣，追星追到姐姐的老公主動留言了。」內容驚人。