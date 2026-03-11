據兩名熟悉美國情報報告的知情人士透露，伊朗已開始在全球最重要的能源咽喉點荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）佈設水雷。對此，美國總統川普（Donald Trump）警告，若不移除，伊朗將面臨「前所未見」的後果。
伊朗的佈雷能力
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士指出，目前的佈雷規模尚未擴大，近日僅佈設了數十枚。不過伊朗仍保有80%至90%的小型船隻與佈雷艦，這意味著其部隊完全有能力在該水道佈設數百枚水雷。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）目前與伊朗傳統海軍一同實際控制該海峽。報導指出，該部隊具備部署由分散的佈雷艇、自殺炸彈小艇及岸置飛彈陣地組成的「火網」能力，能在荷姆茲海峽形成高度危險的封鎖「防線」。
川普的最後通牒
川普10日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文警告：「如果伊朗在荷姆茲海峽佈設了任何水雷——儘管我們尚未收到相關報告——我們要求立即移除！」
他補充道，若佈雷行為屬實且未移除，伊朗將面臨「前所未見」的後果；但若德黑蘭主動移除，「將是朝正確方向邁出的一大步」。
隨後，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X（舊稱推特）上宣布，根據川普指示，美軍中央司令部已開始「以冷酷且精準的打擊，消滅荷姆茲海峽內的非活躍佈雷艦」，並強調絕不容許恐怖分子將該海峽當作人質。
美軍中央司令部稍晚證實，美軍已摧毀多艘伊朗軍艦，其中包括位於海峽附近的16艘佈雷艦。
「死亡谷」：全球能源的斷頭台
伊朗革命衛隊先前曾警告，任何通過該海峽的船隻都可能遭到攻擊。自戰爭開始以來，該航道實際上已接近關閉。CNN引述消息人士形容，目前通行這條海峽的風險極高，幾乎像是「死亡谷」。
美國官員10日澄清，海軍尚未護送任何船隻通過海峽。不過川普週一曾表示，他的政府正在研究是否進行護航的選項。
川普9日在記者會上也表示：「荷姆茲海峽將保持安全。我們在那裡部署了很多海軍艦艇，也擁有世界上最好的掃雷設備。」
目前每日約有1500萬桶原油及450萬桶成品油受困於波斯灣內。伊拉克與科威特等產油國除了經由該海峽外，別無其他出口途徑。
七大工業國集團（G7）已暗示，可能釋放更多石油儲備以緩解市場供應緊張。
由於航行不確定性導致原油市場10日出現劇烈震盪，每桶油價在80美元以下至90美元以上之間劇烈起伏。
