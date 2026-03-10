我是廣告 請繼續往下閱讀

冬季嚴防奪命溫差 洗澡、起床猝死風險最高

▲醫師提醒，溫差越大，血管更快速收縮，導致血壓上升，並釀成血栓、猝死等風險。（示意圖／記者葉政勳攝）

別把年輕當藉口 猝死常因為生活壞習慣

大研生醫董事長張家銘驚傳在海外出差時，於睡夢中猝逝，享年47歲，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪提醒，冬季和低溫是猝死的高風險時期，尤其本周還有冷氣團來襲，，就應該要儘速就醫。張耿豪提醒，氣溫較低時，血管用收縮的方式抵抗，並犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟、肚子等重要器官，人一天當中，。溫差越大，血管更快速收縮，導致血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也無法完全控制，未來仍會有冷氣團、寒流影響，務必特別留意。重症科醫師黃軒則說明，年輕人猝死雖罕見卻非不可能，每10萬名40歲以下族群每年約2至3例，常見原因包括遺傳型心臟病、心律不整、年輕化心肌梗塞及非心臟致命症。黃軒提醒，黃軒強調，年輕人猝死，最常見的4個真兇包含，主要原因包括「反覆熬夜，吃宵夜、吃垃圾食物、吃高甜高鈉、高加工食品」等習慣，年紀輕輕喝酒、抽菸、體重過重也導致猝死機率大增。黃軒也提醒，年輕人並非毫無警訊，只是經常選擇忽略，。他強調，猝死前身體其實「有在說話」，只是聲音很小，而年輕人往往用「我還年輕」來說服自己。