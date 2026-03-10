大研生醫董事長張家銘驚傳在海外出差時，於睡夢中猝逝，享年47歲，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪提醒，冬季和低溫是猝死的高風險時期，尤其本周還有冷氣團來襲，特別是「睡醒」和「洗完澡」兩個時段，是人血管最急遽收縮的時間點，若出現「頭暈、冒冷汗」，且添加衣物保暖超過5分鐘仍未起色時，就應該要儘速就醫。
冬季嚴防奪命溫差 洗澡、起床猝死風險最高
張耿豪提醒，氣溫較低時，血管用收縮的方式抵抗，並犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟、肚子等重要器官，而血管收縮、阻力增加時，血壓就容易上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加，這些狀況都可能讓血管容易產生血栓。
人一天當中，「睡覺醒來」和「洗完澡」時，是血管最急遽收縮的時間點，建議民眾早上醒來，不要急著離開被窩，洗完熱水澡後，應趁身體還溫暖時，儘速穿上衣服。溫差越大，血管更快速收縮，導致血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也無法完全控制，未來仍會有冷氣團、寒流影響，務必特別留意。
別把年輕當藉口 猝死常因為生活壞習慣
重症科醫師黃軒則說明，年輕人猝死雖罕見卻非不可能，每10萬名40歲以下族群每年約2至3例，常見原因包括遺傳型心臟病、心律不整、年輕化心肌梗塞及非心臟致命症。黃軒提醒，熬夜、抽菸、高壓與忽略警訊恐增風險，年輕不是免疫。
黃軒強調，年輕人猝死，最常見的4個真兇包含「遺傳型心臟病」、「心律突然亂掉」、「年輕化的心肌梗塞」、「其它非心臟致命症狀」，主要原因包括「反覆熬夜，吃宵夜、吃垃圾食物、吃高甜高鈉、高加工食品」等習慣，年紀輕輕喝酒、抽菸、體重過重也導致猝死機率大增。
黃軒也提醒，年輕人並非毫無警訊，只是經常選擇忽略，包括運動時胸悶或胸痛、突然心悸、心跳不規則、不明原因暈眩、異常疲倦，甚至半夜心跳快到驚醒。他強調，猝死前身體其實「有在說話」，只是聲音很小，而年輕人往往用「我還年輕」來說服自己。
