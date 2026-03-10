最近有颱風嗎？據中央氣象署資料顯示，菲律賓東方出現熱帶擾動95W，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，95W最快在今晚至明天（3月10日至3月11日）就會增強為熱帶性低氣壓或「鸚鵡颱風」，若颱風生成將會是今年第3號，預估路徑朝東北轉向，對台灣並無影響。
鸚鵡颱風生成機率50% 最快今晚出現
賈新興接受《NOWNEWS》採訪說明，雖然台灣近期是偏濕冷的環境，但在菲律賓東方、關島附近仍有低壓在發展，並出現熱帶擾動95W，預估成為颱風的機率40%至50%，時間落在今晚至明天這段時間，若生成將被命名為「鸚鵡」（Nuri，菲律賓提供），也是今年第3號颱風。
鸚鵡颱風路徑預估 對台無直接影響
賈新興指出，鸚鵡颱風雖然有機會生成，但整體發展條件不好，預估生命週期不會太長，整體颱風結構也較差，強度拉不上來；路徑方面，受到大環境高壓得駛流場引導，預估會往東北轉向，距離台灣距離遙遠，不會有直接影響。
賈新興也補充，雖然5月之前是颱風平靜期，但不代表不會有颱風生成，歷史資料則顯示，西北太平洋在3月的颱風平均生成數為0.36，1至3月累積平均生成1.05個，2026年1至3月目前已有2個颱風生成，其實已經超越平均值。
本周天氣濕冷轉乾冷 今天雨下最多
本周台灣天氣方面，賈新興提及，今天受到冷氣團、華南水氣雙重影響，台中以北、宜蘭普遍濕冷，降雨時間長；明天冷氣團減弱，各地會短暫回溫，不過周四、周五（3月12日至3月13日）又會有新一波冷氣團來襲，強度和今天的差不多。
降雨部分，賈新興提到，明天水氣大幅減少，各地回到晴時多雲的好天氣，周四、周五冷氣團影響時，只有東半部要注意短暫陣雨，周末兩天（3月14日至3月15日）全台再回到晴朗的天氣，本周天氣大致是「濕冷轉乾冷」為主。
資料來源：賈新興、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
賈新興接受《NOWNEWS》採訪說明，雖然台灣近期是偏濕冷的環境，但在菲律賓東方、關島附近仍有低壓在發展，並出現熱帶擾動95W，預估成為颱風的機率40%至50%，時間落在今晚至明天這段時間，若生成將被命名為「鸚鵡」（Nuri，菲律賓提供），也是今年第3號颱風。
賈新興指出，鸚鵡颱風雖然有機會生成，但整體發展條件不好，預估生命週期不會太長，整體颱風結構也較差，強度拉不上來；路徑方面，受到大環境高壓得駛流場引導，預估會往東北轉向，距離台灣距離遙遠，不會有直接影響。
賈新興也補充，雖然5月之前是颱風平靜期，但不代表不會有颱風生成，歷史資料則顯示，西北太平洋在3月的颱風平均生成數為0.36，1至3月累積平均生成1.05個，2026年1至3月目前已有2個颱風生成，其實已經超越平均值。
本周台灣天氣方面，賈新興提及，今天受到冷氣團、華南水氣雙重影響，台中以北、宜蘭普遍濕冷，降雨時間長；明天冷氣團減弱，各地會短暫回溫，不過周四、周五（3月12日至3月13日）又會有新一波冷氣團來襲，強度和今天的差不多。
降雨部分，賈新興提到，明天水氣大幅減少，各地回到晴時多雲的好天氣，周四、周五冷氣團影響時，只有東半部要注意短暫陣雨，周末兩天（3月14日至3月15日）全台再回到晴朗的天氣，本周天氣大致是「濕冷轉乾冷」為主。