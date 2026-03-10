我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打，中華隊C組預賽在日本東京巨蛋對戰日本、韓國等強敵。但中華隊7日對上捷克隊，行政院長卓榮泰搭乘華航專機，低調現身球場應援，引發討論，卓榮泰解釋是私人行程、也是自費。國民黨立委王鴻薇9日發函給行政院、華航等單位要求說明，質疑包機費用至少百萬，卓榮泰有貪瀆之嫌，卓榮泰今（10）日在立院答詢遇到王鴻薇，要求澄清，雙方唇槍舌戰，卓揆還嗆王，「我私人行程為什麼要跟你報告？」王鴻薇今是第二位質詢立委，但還沒開口，卓榮泰就先要求澄清，他並沒有貪瀆百萬。王鴻薇反譏，為什麼要先自己心虛？卓榮泰說，他手上都有證據，接著也拿出牛皮紙袋，並問王鴻薇，如果他拿出證據，王鴻薇要不要負責？卓也提到，包機費用因為華航有商業顧慮，因此不方便公開說明，「私人的費用為什麼要向委員提供證據，華航每一件包機都要向委員提供證據嗎？」雙方爆發激烈口角，立法院長韓國瑜喊暫停，希望大家冷靜。王鴻薇接著也質疑，如果是私人包機，為什麼可以由松山機場起降？國防部長顧立雄說，松山機場與台中水湳機場都是軍民合用，私人包機可以由民航局調度。卓榮泰說，此行雖為私人行程，但事前已相當小心謹慎處理相關安排，避免衍生不必要的爭議，在規劃赴日行程時，已考量到外界可能產生的各種疑慮，因此整體過程都以非常審慎的方式進行，希望不要「節外生枝」，避免讓行程衍生其他政治爭議，他甚至選擇在一早搭飛機，避免影響其他航班，但赴日新聞，卻只有中國共產黨跟中國國民黨很生氣。此言再度引發王鴻薇不滿，王說他身為民代，要了解行政院長是否公器私用，卓榮泰說，他無法接受立委血口噴人，隨便指控行政院官員貪瀆百萬，要代表行政院表達嚴厲抗議。雙方二度槓上，韓國瑜試圖緩頰，卓榮泰問韓國瑜，「能忍受被別人說貪瀆百萬嗎？」韓國瑜提醒，希望大家就質詢內容回答，他還自嘲，「我被改名韓國輸都沒生氣了」。