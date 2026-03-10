我是廣告 請繼續往下閱讀

突然發現中職會長蔡其昌任期只到明年初......，所以接下來2027年的12強跟2030年的經典賽，他都無法再以中職會長帶領台灣隊了

▲中華職棒會長蔡其昌繼12強後，又率領中華隊出戰2026世界棒球經典賽，被球迷大讚是中華隊「隱藏功臣」。（圖／記者林柏年攝）

中華隊國際賽事「隱藏功臣」是蔡其昌！任期只到明年球迷不捨

第二任期間帶領中華隊出戰12強獲得冠軍；世界棒球經典賽雖然沒有晉級8強，但打贏韓國力拼到最後一刻，仍讓台灣球迷非常感動。

▲中職會長蔡其昌本屆已經是第二任期，明年3月即將卸任，讓許多球迷感到不捨。（圖／記者陳云茹攝）

也就是說2027年3月初，蔡其昌就會卸下中職會長的身分，將由其他人新官上任。

蔡其昌經典賽喊到燒聲！中華隊沒晉級8強仍溫馨喊話

我們中華隊是有實力跟世界最強的隊伍進行這樣一個纏鬥。」

▲中職會長蔡其昌暖心喊話中華隊，雖然這次無緣晉級8強，「但你們都會一直陪伴在Team Taiwan身邊」。（圖／記者林柏年攝）

未來的路還很長，但我知道，你們都會一直陪伴在Team Taiwan身邊。說好的，我們一起笑，也要一起哭。」

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊在C組小組賽結果已經出爐，由日本以及韓國手牽手晉級8強，中華隊僅差一點就能晉級，相當可惜，但也成功打出國際知名度。而就有網友討論：「中華隊經典賽結束了，但大家不要忘記中職會長蔡其昌總機的付出！這是他最後一次帶領大家出現在國際賽，任期就要到了，真的好不捨TAT！」貼文引爆許多球迷熱烈討論。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「在中華隊經典賽劃下句點之後，，再來是誰要來當會長？有辦法做到跟他一樣好嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「中華隊這幾年在國際賽的表現，蔡其昌一定是最大的隱藏功臣」、「蔡總機即將下任，是真的有點可惜，他的付出是真的球迷也都感受得到」。蔡其昌在2021年時，打破過去由泛藍背景人士出任中職會長的慣例，投身在自己熱愛的棒球上，蔡其昌出錢也出力，替中華隊的球員們爭取資源挹注最大化，2024年3月6日，蔡其昌獲得6球團全票通過連任，蔡其昌總是在中華隊球員背後默默的支持以及協助，親力親為處理大小事也被球迷稱為是「蔡總機」，因此被球迷公認是這幾年中華隊在國際賽好表現的「隱藏功臣」。只可惜，蔡其昌這已經是第二任期，根據規定，中職會長任期一屆3年，只能連任一次，在台韓大戰結束之後，蔡其昌接受訪問表示：「韓國這次是在史上最強的狀況下，在對日本的情況都可以看出韓國強勁的實力，但讓我最感動的是，我們已經跌落地獄的時候，又從地獄爬出來，我覺得中華隊每一個人將士用命，做了每一個選手該做的事情，而最後雖然韓澳大戰打完，確定中華隊無緣晉級8強，不過蔡其昌也發文暖心喊話：「當大家穿上這件國家隊的球衣，肩上背負的，就是全台灣人民的期待與使命，而這條路從來不會一路順遂，但他們展現的拼勁與決心，就是不捨看到大家失落難過的模樣，