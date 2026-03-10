我是廣告 請繼續往下閱讀

蒲亭通話川普談伊朗

美國、以色列上月底對伊朗發動聯合打擊，擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，伊朗已於本週正式任命哈米尼次子-穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已發賀電表達支持，有外媒指出，蒲亭9日也與美國總統川普（Donald Trump）通話， 商討伊朗局勢並提供快速結束戰爭的建議方案。綜合《路透社》、《莫斯科時報》等外媒報導，儘管川普反對穆吉塔巴繼位，批評對方無足輕重、接任最高領袖也不會長久，但蒲亭在向穆吉塔巴祝賀時，表示莫斯科將繼續堅定支持伊朗，保持團結一致。報導指出，蒲亭聲稱俄羅斯過去、現在以及未來，都是伊朗可靠的夥伴，在伊朗面臨武裝侵略之際，穆吉塔巴就任最高領袖，需要極大的勇氣和奉獻精神，相信穆吉塔巴一定能夠繼承他父親哈米尼的遺志，團結伊朗人民、共克時艱。另一方面，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）週一也證實，蒲亭當天已與川普通話，討論伊朗局勢、俄烏戰爭等一系列國際問題，蒲亭在通話中，向川普提出多個盡快結束伊朗戰事的建議。烏沙科夫形容，這次通話務實、坦誠且富有建設性，蒲亭表達了以政治和外交手段，迅速結束伊朗衝突的想法，包括與海灣國家領導人、伊朗總統和其他國家領袖接觸。關於俄烏戰爭，據烏沙科夫的說法，川普也認同，透過停火和長期解決方案、迅速結束烏克蘭衝突，符合美國利益；俄羅斯軍隊在前線推進順利，應能促使基輔走上談判的道路。烏沙科夫並透露，2人交談約1小時之久，期間還聊到委內瑞拉，雙方都表達了定期溝通的意願。原文連結：