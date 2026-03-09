2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事進入倒數階段，在中華隊以2勝2敗結束小組賽後，全台球迷的目光全數聚焦在今（9）日登場的「韓澳大戰」。目前陷入1勝2敗絕境的韓國隊，背負著「非贏不可」的壓力，還必須將澳洲得分壓制在2分以內，必須取得5分差以上的大勝才能前進邁阿密。在韓國主力打者金慧成受傷下，究竟會對戰局造成什麼變化，《NOWNEWS》為讀者文字直播這場備受關注的韓澳大戰，並整理免費直播連結、兩隊先發投手以及打序以及所有最新資訊。
📌韓國隊先發打線
第一棒 金倒永（三壘手）
第二棒 瓊斯（左外野）
第三棒 李政厚（中外野）
第四棒 安賢民（右外野）
第五棒 文保景（指定打擊）
第六棒 盧施煥（一壘手）
第七棒 金周元（游擊手）
第八棒 朴東原（捕手）
第九棒 申珉宰（二壘手）
投手：孫周永
⚾️韓國vs澳洲先發投手
📌韓國：孫周永
🟡韓國191公分左投孫周永扛生死戰 球威能否壓制澳洲火燙打線？
孫周永去年在韓職（KBO）賽季表現搶眼，繳出11勝6敗、防禦率3.41的穩定成績單。他在本屆賽事中展現出極強的鬥志，日前對戰日本隊時甚至主動請纓後援1局，即使面對大聯盟巨星大谷翔平也絲毫不退縮，強大的抗壓性成為韓國教頭柳志炫在生死關頭選擇他的關鍵。
面對明日必須「贏球且低失分」的極端晉級條件，孫周永接受《朝鮮日報》訪問時堅定表示：「明天的目標非常明確，就是盡可能不掉分，一定要贏。我會全力以赴，絕對不讓對手擊出長打或全壘打，哪怕投出保送，我也要追求最精準的邊角進壘。」
📌澳洲：Lachlan Wells
🟡分析／澳洲王牌威爾斯打過KBO！詭異球路恐難大分 韓投教這樣看
澳洲隊派出29歲左投拉赫蘭·威爾斯（Lachlan Wells）掛帥先發，今天的比賽是他在本屆賽會的首度亮相。很巧的是，他將與在韓職（KBO）LG雙子隊的隊友孫周永上演一場「同門對決」。
威爾斯與日前對陣中華隊的先發投手亞歷山大（Alexander Wells）是職棒圈知名的雙胞胎兄弟。拉赫蘭自2025年6月起效力於韓職培證英雄隊，同年11月改以亞洲外援身分加盟LG雙子隊。由於長期在KBO征戰，他對於韓國打線的習性瞭若指掌，成為澳洲隊抗韓最有利的秘密武器。
⚾️2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
⚾️2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華5：4韓國（詳細賽況）
⚾️2026WBC世界棒球經典賽C組戰績
🇹🇼中華：2勝2敗（小組賽完賽）
🇯🇵日本：3勝0敗
🇰🇷韓國：1勝2敗
🇦🇺澳洲：2勝1敗
🇨🇿捷克：0勝3敗
⚾2026年世界棒球經典賽韓國隊30人名單
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
⚾2026年世界棒球經典賽澳洲隊30人名單
投手（15人）：Kieren Hall：基倫·霍爾、Ky Hampton：凱·漢普頓、Josh Hendrickson：喬許·亨德里克森、Sam Holland：山姆·霍蘭德、Jon Kennedy：強恩·甘迺迪、Connor MacDonald：康納·麥克唐納、Cooper Morgan：庫柏·摩根、Mitch Neunborn：米契·紐恩恩、Jack O'Loughlin：傑克·歐洛林、Warwick Saupold：沃威克·索波德、Blake Townsend：布雷克·湯森、Todd Van Steensel：托德·范史汀瑟、Alex Wells：亞歷克斯·威爾斯、Lachlan Wells：拉克蘭·威爾斯、Coen Wynne：柯恩·溫恩
捕手（3人）：Mitchell Edwards：米契爾·艾德華茲、Alex Hall：亞歷克斯·霍爾、Robbie Perkins：羅比·帕金斯
內野手（7人）：Travis Bazzana：崔維斯·巴扎納、George Callil：喬治·卡里爾、Jarryd Dale：傑瑞德·戴爾、Robbie Glendinning：羅比·葛蘭汀寧、Curtis Mead：柯提斯·米德、Logan Wade：羅根·韋德、Rixon Wingrove：瑞克森·溫格羅夫
外野手（5人）：Ulrich Bojarski：艾德里奇·博亞斯基、Chris Burke：克里斯·柏克、Max Durrington：麥克斯·德林頓、Tim Kennelly：提姆·肯納利、Aaron Whitefield：亞倫·懷特菲爾德
